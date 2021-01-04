04 Ocak 2021 Pazartesi 08:11 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 08:11

Bakan Varank, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Varank Türkiye'nin Otomobili TOGG'la ilgili önemli detaylar paylaştı.

İLK ARAÇLAR BÜYÜKELÇİLERE

Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin 2022 sonunda seri üretim bandından ineceğini söylediklerini hatırlatarak, açıklanan takvimde an itibarıyla herhangi bir değişiklik olmadığı bilgisini verdi.

Otomobilin çok beğenildiğini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Araba konusu herkesi ilgilendirdiği için bir sahiplenme var. Eleştiriler de var, 'Global firmalarla çalışıyorsunuz. Parçaların bir kısmını yurt dışından alacaksınız, bu nasıl yerli otomobil?' diye. Ben onun örneklerini veriyorum. Şu anda global tedarik zincirlerine baktığınızda hangi araç yüzde 100 bir ülkenin kendi toprakları içinde üretiliyor ki? Nasıl rekabetçi olacaksınız? İnsanların daha fazla satın almasını ikna edeceksiniz, ona göre bir politika izliyorsunuz. Biz, fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan, mühendisliğini kendi insanımızın yaptığı bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii ki tedarikçileri arasında başka insanlar olabilir. Dünya otomotiv endüstrisi o kadar hızlı gelişiyor ki biz buna artık otomobil demiyoruz, bu artık akıllı bir ürün. Türkiye, çok önemli bir otomotiv üreticisi. 33 milyar dolarlık otomotiv, yedek parça ve mühendislik ihracatı yapan bir ülke. Eğer siz sadece tedarikçiyseniz genel merkezlere bağlı dönüşümü yapabilirsiniz. Biz Türkiye'nin Otomobili ile ülkede bu kabiliyetleri kendimiz tetikleyeceğiz, geliştireceğiz ve Türkiye'de mobilite ekosistemi oluşturacağız. Burada hiçbir sıkıntı yok. İnşallah 2022'nin sonunda bu araçlar banttan indiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyduğu bir aracı karşımızda hep birlikte göreceğiz."

Varank, çıkan ilk araçlardan Türkiye'nin dünyadaki büyükelçilerine göndermek istediğini belirterek, "Büyükelçilerimiz gururla o ülkelerde o araçlara binsinler, ülkelerin caddelerinde bizim otomobilimizle gezsinler, tüm dünyaya bunu göstersinler, böyle bir hayalim var. Bunu da başarabilirsek hoş bir şey olur diye düşünüyorum." dedi.