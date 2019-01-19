Yerli oyunda ihracat 1 milyar doları aştı

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) paydaşlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Pekcan “2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolar olması beklenmektedir. Bu çarpıcı istatistiklerse sektörün mevcut durumunu ve potansiyeli göstermektedir ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir” dedi.

İKİ KATLIK ARTIŞ YAKALANDI

Pekcan “Dijital oyun sektörü ihracatında büyük bir sıçrama yaşandığını söyleyen Pekcan, sektörün ihracat rakamlarını son 2 senede yüzde 100 artırdığını belirterek, “Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016’da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu, ama hedefimiz daha büyük.” açıklamasında bulundu. TOGED Başkanı Ali Erkin ise “PC pazarında ‘Gelmiş geçmiş en iyi 100 oyun’ arasında 30’uncu olan şirketimiz var. Mobil tarafta sürekli ihracat yapan şirketlerimiz, yatırım alan şirketlerimiz var” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de “Oyun satışı, konsolu, filmi, lisansı, hediyelik eşyaları derken, ortaya çıkan ürün sadece bir oyun olmanın çok ötesine geçti, başlı başına ticari bir ekosistem yarattı” diye konuştu.