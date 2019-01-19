12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yerli oyunda ihracat 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun geliştirme sektörünün 2018 yılında ihracat rekoru kırdığını belirterek 1 milyar dolar sınırının aşıldığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) paydaşlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Pekcan “2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolar olması beklenmektedir. Bu çarpıcı istatistiklerse sektörün mevcut durumunu ve potansiyeli göstermektedir ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir” dedi.

İKİ KATLIK ARTIŞ YAKALANDI

Pekcan “Dijital oyun sektörü ihracatında büyük bir sıçrama yaşandığını söyleyen Pekcan, sektörün ihracat rakamlarını son 2 senede yüzde 100 artırdığını belirterek, “Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016’da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu, ama hedefimiz daha büyük.” açıklamasında bulundu. TOGED Başkanı Ali Erkin ise “PC pazarında ‘Gelmiş geçmiş en iyi 100 oyun’ arasında 30’uncu olan şirketimiz var. Mobil tarafta sürekli ihracat yapan şirketlerimiz, yatırım alan şirketlerimiz var” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de “Oyun satışı, konsolu, filmi, lisansı, hediyelik eşyaları derken, ortaya çıkan ürün sadece bir oyun olmanın çok ötesine geçti, başlı başına ticari bir ekosistem yarattı” diye konuştu.

 

Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyaz Saray sözcüsü kritik tarihi açıkladı

Beyaz Saray sözcüsü kritik tarihi açıkladı

Beklenen uygulama yayımlandı

Beklenen uygulama yayımlandı

ÖSYM'den kritik saat uyarısı

ÖSYM'den kritik saat uyarısı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lılar vuruldu

Eşi benzeri görülmemiş hamle:Uzaya gönderdiler

Eşi benzeri görülmemiş hamle:Uzaya gönderdiler

Bolton ile dalga geçti: Aynı zırva, aynı zorba, aynı hezeyan

Bolton ile dalga geçti: Aynı zırva, aynı zorba, aynı hezeyan
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da 'Kayseri Muhacir Kampı' kurdu

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da 'Kayseri Muhacir Kampı' kurdu

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA