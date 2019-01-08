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Yerli televizyon satışlarında taksit sayısının arttırılması planlanıyor

Yerli üretimi desteklemek ve cari açığı azaltmak için yeni bir hamleye daha hazırlanılıyor. Yerli televizyon satışlarında taksit sayısının artırılması planlanıyor. Buna göre, taksit sayısının 6’ya çıkarılması gündemde.

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Sabah gazetesinin haberine göre, yerli ve milli üretimi desteklemek için farklı sektörlerde başlatılan destek hamlesine bir yenisi daha ekleniyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yapıyor. Halen TV satışlarında kredi kartına 3 olan taksit sayısının yerli ürünlerde 6'ya çıkarılması gündemde. Bu hamleyle yerli TV satışlarının yüzde 20 oranında artması öngörülüyor.
 
CEP TELEFONUNA DESTEK GELMIŞTI
 
Geçen yıl kasım sonunda yapılan ve 31 Ocak 2019'a kadar sürecek düzenlemeyle fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu satışlarında taksit sayısı 12'ye çıkarılmış, 3 bin 500 TL ve üzeri modellerde ise taksit imkânı 6 ay ile sınırlandırılmıştı. Bu şekilde yerli cep telefonu satışlarının artırılması hedeflenmişti. Bu uygulamayla bin 500 TL ve altındaki akıllı telefonlar pazarın liderliğini ele geçirdi.

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