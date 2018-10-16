Yerli tohum ile milli tarıma destek olalım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Emine Erdoğan “Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Ne kadar kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur” dedi.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Emine Erdoğan “Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tarım seferberliğine katkı sağlayalım. Sadece bu topraklarda yetişen endemik bitki çeşitliliğimizi koruma, bereketli topraklarımızdan yeterince faydalanma noktasında da işbirliği yapmalıyız. Sizlerin çabası sadece tarımsal faaliyetlerimizi değil, ekonomiyi ve turizmi de güçlendiriyor” açıklamasını yaptı.

KADIN ÇİFTÇİYE HİBE