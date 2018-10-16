Yerli tohum ile milli tarıma destek olalım
Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Emine Erdoğan “Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Ne kadar kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur” dedi.
İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Emine Erdoğan “Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tarım seferberliğine katkı sağlayalım. Sadece bu topraklarda yetişen endemik bitki çeşitliliğimizi koruma, bereketli topraklarımızdan yeterince faydalanma noktasında da işbirliği yapmalıyız. Sizlerin çabası sadece tarımsal faaliyetlerimizi değil, ekonomiyi ve turizmi de güçlendiriyor” açıklamasını yaptı.
KADIN ÇİFTÇİYE HİBE
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ndan yararlananların yüzde 60’ını kadın çiftçilerin oluşturduğunu belirterek, “Program kapsamında 29 bin kadın çiftçimiz, 862 milyon lira hibe desteği almıştır” dedi. Bir ekonomist olarak, kadınların iş gücüne katılım oranını çok önemsediğini vurgulayan Pakdemirli, “Dünyada tarımsal iş gücünün yaklaşık yüzde 40’nı kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de ise toplam istihdam içinde kadının payı yaklaşık yüzde 31 iken, tarımda bu oran yüzde 45’i buluyor. Bu bağlamda, tarım sektörünü sırtlayan kadın çiftçilerimize yönelik faaliyetlerin çok büyük önem taşıdığını biliyoruz” ifadesini kullandı. Pakdemirli, tarımsal üretim faaliyetine erkeklerden daha fazla katılımları dikkate alındığında, kadınlara tarımsal eğitim hizmetleri verilmesinin önem taşıdığını, Bakanlık tarafından 2003 yılından bugüne kadar kırsalda yaklaşık 2.1 milyon kadın çiftçinin eğitildiğini söyledi.
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