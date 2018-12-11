Yerli turiste tatil yüzde 80 zamlı
Türkiye’nin en büyük tatil operatörlerinden ETS Tur’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, dövizdeki dalgalanma nedeniyle otel sahiplerinin Akdeniz’de yüzde 80, Ege’de ise yüzde 45’e varan zamlar yaptıklarını belirtti.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Özbek, “Dövizdeki artıştan fazla bu zamlara tatilcinin nasıl yaklaşacağını göreceğiz” derken, “Zamları biz yapmıyoruz, tüketici ‘ETS çok fiyat yükseltti’ diye düşünüyor. Biz aracıyız” ifadesini kullandı.
Yabancı turist için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Özbek “Bu yıl Türkiye’ye yurt dışından inanılmaz büyük bir talep var. Tüm pazarlardan turist yağıyor. Otelciler de biraz buna güveniyor. Yabancı turist için artış yüzde 5, yüzde 10 olurken, yerli için daha fazla. O zaman yerli turist için oteller de konseptlerinde değişlikler yapmalı. Hizmeti değiştirmeli” dedi.
ACELE ETMEK GEREK
Erken rezervasyonun ilk döneminde 100 bin başvur rakamın aşıldığını ve tatilcilerin yüzde 60 Ege, yüzde 40 Akdeniz şeklinde tatil rezervasyonlarını yaptırdığını söyleyen Özbek, yurt içi tatilcinin yurt dışı tatilinden vazgeçmediğini ama geceleme sayısını azalttığını anlattı. Özbek “7 gün kalan tatilci artık 5 gün kalıyor. Yurt içinde de geceleme oranı 4,5 günden 4 güne geriledi. Çocuklu aileler her şey dahilden vazgeçemiyor” dedi. Özbek, yüzde 50 fiyat avantajı sunan erken rezervasyondan yararlanmak için acele etmesi gerektiğini belirterek “Acele etmeyen ucuz değil pahalı tatiller yapacak” dedi.
ERKEN REZERVASYON TALEBİ PATLADI
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, erken rezervasyon kampanyasına ilişkin, “Kampanyanın başladığı 1 Aralık’tan bugüne kadar geçen 10 günlük sürede Türk tatilcilere tanınan kontenjanların yüzde 40’ı çoktan satıldı. Tatil yapmayı planlayanlar için en iyi fiyatların olduğu dönem bu süreç, daha iyisi yok ve hızla tükeniyor. Herkes elini çabuk tutmalı dedi. Polatoğlu “Otellerin kapasitelerinin yüzde 25-yüzde 30’u yurt dışı tur operatörleri tarafından satın alındı. Özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya ön planda” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.