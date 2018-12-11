Yerli turiste tatil yüzde 80 zamlı

Özbek, “Dövizdeki artıştan fazla bu zamlara tatilcinin nasıl yaklaşacağını göreceğiz” derken, “Zamları biz yapmıyoruz, tüketici ‘ETS çok fiyat yükseltti’ diye düşünüyor. Biz aracıyız” ifadesini kullandı.

Yabancı turist için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Özbek “Bu yıl Türkiye’ye yurt dışından inanılmaz büyük bir talep var. Tüm pazarlardan turist yağıyor. Otelciler de biraz buna güveniyor. Yabancı turist için artış yüzde 5, yüzde 10 olurken, yerli için daha fazla. O zaman yerli turist için oteller de konseptlerinde değişlikler yapmalı. Hizmeti değiştirmeli” dedi.

ACELE ETMEK GEREK

Erken rezervasyonun ilk döneminde 100 bin başvur rakamın aşıldığını ve tatilcilerin yüzde 60 Ege, yüzde 40 Akdeniz şeklinde tatil rezervasyonlarını yaptırdığını söyleyen Özbek, yurt içi tatilcinin yurt dışı tatilinden vazgeçmediğini ama geceleme sayısını azalttığını anlattı. Özbek “7 gün kalan tatilci artık 5 gün kalıyor. Yurt içinde de geceleme oranı 4,5 günden 4 güne geriledi. Çocuklu aileler her şey dahilden vazgeçemiyor” dedi. Özbek, yüzde 50 fiyat avantajı sunan erken rezervasyondan yararlanmak için acele etmesi gerektiğini belirterek “Acele etmeyen ucuz değil pahalı tatiller yapacak” dedi.