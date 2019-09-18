29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6934
  • 6,2969
  • 275.596
  • 100904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste yayımlandı

Türkiye'de katma değerli yerli üretimin artırılması amacıyla belirlenen 6 odak sektör ve bunların gelişimi için kritik önemi bulunan diğer sektörlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 'Öncelikli Ürün Listesi' yayımlanmaya başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Öncelikli Ürün Listesi Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğle, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde "Öncelikli Ürün Listesi"nin tespit edilmesi amaçlanıyor.
 
Buna göre, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11'inci Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirleniyor.
 
Bu kapsamda, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "Kimya", "Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı", "Bilgisayar, Elektronik ve Optik", "Elektrikli Teçhizat", "Makine", "Ulaşım Araçları" sektörlerinde yer alan veya bu 6 sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen ürünler, Resmi Gazete'den ilan edilecek. Bu listelerdeki ürünlerin yerli üretimi desteklenecek.
 
Listeler, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.
 
Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecek.
 
Makine sektörüne ilişkin liste
Tebliğ kapsamında ilk olarak "Makine" sektörüne ilişkin belirlenen "Öncelikli Ürün Listesi", Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede demir-çelik makaralı zincirler, deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar, hibrit imalat sistemleri, toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri, veri toplama kartları, rulmanlar, vakum pompaları, asansörler-skipli yük kaldırıcıları, kağıt-karton kesme makineleri, kağıt hamuru cihazları, örgü ve dokuma makinelerine ilişkin bazı parçaların da aralarında olduğu çok sayıda ürün yer aldı.

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karadeniz’de gramla üretiliyor: Yurt dışından da talep var

Karadeniz’de gramla üretiliyor: Yurt dışından da talep var

O ülkede orduya çağrı: Üst düzey alarmda olun

O ülkede orduya çağrı: Üst düzey alarmda olun

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı

Diagne, G.Saray’a karşı 11’de olacak

Diagne, G.Saray’a karşı 11’de olacak

Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

İstanbul'u İsrail yaptı, alay konusu oldu

İstanbul'u İsrail yaptı, alay konusu oldu

CHP’nin park tiyatrosu: 7 yıl sonra yeniden açtılar!

CHP’nin park tiyatrosu: 7 yıl sonra yeniden açtılar!

'Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor'

'Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor'
 

POPÜLER HABERLER

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etti

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etti

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA