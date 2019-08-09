Yerli üretimle cari başarı

Yerli ve milli üretimdeki artış, ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve ekonomideki dengelenme sürecinin etkisiyle, cari dengede 17 yıl sonra bir ilk yaşandı. Cari işlemler açığı haziranda 548 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari dengede yaklaşık 17 yılın ardından 538 milyon dolar fazla verildi. AK Parti’nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yükseliş eğiliminde hareket ederek Ekim 2011’de 75.1 milyar dolara kadar çıkan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında, ekonomi yönetiminin yaşanan sorunlar karşısındaki proaktif tutumu ile düşüşe geçti. Özellikle geçen yılın mayıs ayında 57.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, o tarihten bu yana her ay kademeli düşüşünü sürdürdü ve haziran itibarıyla fazla vererek tarihi bir sonuca işaret etti.

AVRUPA’YA RAĞMEN

Cari fazla haberinin geçen bu zamanlar ekonomiye yönelik dış kaynaklı başlatılan döviz operasyonun yıl dönümünde gelmesi, 1 yıl içinde gerçekleştirilen ekonomik toparlanmayı taçlandırdı.

Analistler, cari dengedeki iyileşmenin Türkiye’ye ilişkin riskleri azalttığını, bunun da gerek risk primi gerekse Türk lirasının değerlenmesiyle gözle görünür hale geldiğini kaydetti. Ekonomi yönetiminin ihracatı çeşitlendiren ve destekleyen adımları ile yeniden dengelenme sürecinde gelirlerdeki düşüşün sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, bu gelişmenin en önemli ihracat partnerimiz Avrupa’daki daralmaya karşın gerçekleşmesinin önemini vurguladı. Analistler, Avrupa’da toparlanmanın başlaması durumunda ihracatta yeni rekorların beklenebileceğini kaydederek, cari dengedeki iyileşmenin de kalıcı hale gelmesi için ekonomi yönetiminin reform paketlerini bir bir hayata geçirdiğini söyledi.

42.6 MİLYAR $’I BULDU

Türkiye’nin ödemeler dengesinde önemli bir yer tutan enerji kalemine bakıldığında, haziranda 488 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği görülürken, enerji ithalatının 2 milyar 872 milyon dolarla Haziran 2017’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği görüldü. Böylece enerji kaleminde haziranda verilen net açık 2 milyar 384 milyon dolarla 26 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde parasal olmayan altın ihracatı 141 milyon dolara gerilerken, ihracatı 589 milyon dolar oldu. Böylece parasal olmayan altın kalemi haziranda 448 milyon dolar açık verdi. Bu gelişmeler sonucunda son 12 aylık verilerde enerji ve altın dışı (çekirdek) cari dengede ise 42.6 milyar dolarlık fazla oluştu. Bu rakam verilerine ulaşılan Aralık 1996’dan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Böylece altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 284 milyon dolar artı verdi.