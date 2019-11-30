Yerli ve milli rating hamlesi

Gece yarısı operasyonlarıyla Türkiye’nin notunu düşüren Fitch, Moody’s ve S&P gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına karşı kritik adım atıldı. Kamu bankaları, özel bankalar ve Borsa İstanbul, Japonya merkezli JCR Avrasya’yı satın alarak Türkiye’nin yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşunu oluşturdu. Kuruluşunun isminin ne olacağı merak ediliyor. Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya’nın satın alınmasıyla ilgili açıklama Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından duyuruldu. Önceki gün imzalanan anlaşmayla Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya’nın yüzde 85.05 hissesini satın aldı. Anlaşmaya göre Japonlar’ın elinde yüzde 15 hisse kalacak. Borsa İstanbul ise yüzde 18.50’lik payla şirketteki en büyük hisse sahibi oldu. JCR Avrasya’nın kalan hisseleri ise Türk finans kurumları arasında paylaşıldı.

BAĞIMSIZ NOT VERECEK

TBB’den yapılan açıklamada yeni ortaklıkla, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğinin tespit edileceği ve kredi notu sayesinde kaynakların daha verimli kullanılarak, ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, JCR ile yapılan bu stratejik ortaklığın, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacağı ifade edildi. Ulusal derecelendirme kuruluşunun özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlendiği belirtilen açıklamada yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olunacağı bildirildi. Ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Bağımsız ve objektif bir rating yaklaşımı sunmak amacıyla gerçekleştirilen işlem, bankaların kredi riski ölçümünde standart bir yaklaşımın hayata geçmesine de imkan tanıyacak. Kredi derecelendirme uygulamasının yaygınlaşmasıyla hem sağlıklı kredi kullanımı artacak hem de ekonomik gelişim daha sağlıklı olacak.”

DOĞRU TESPİT YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, JCR Avrasya’nın yüzde 85.05 hissesinin alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Yerli rating şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun” dedi.

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