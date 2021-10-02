2 Ekim 2021 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:48

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Çinli lityum iyon pil üreticisi Farasis Energy, bir basın açıklamasına göre stratejik konsorsiyumları aracılığıyla "yeni pazarlara elektrifikasyon çözümleri getirmek" için İpek Yolu Temiz Enerji Depolama Teknolojileri kurulduğu açıklandı.



Pille çalışan teknolojileri geliştirmek için TOGG ve Farasis Enery arasında daha öncede iyon pillerin geliştirmesi ve üretimi konusunda stratejik bir ticaret anlaşması imzalanmıştı.

2035 YILINDA HEDEF 2 MİLYAR AVRO

İki taraf, 2035 yılına kadar 2 milyar avroyu (2.3 milyar dolar) aşan bir yatırımla yıllık 20 gigawatt saatin üzerinde bir kapasite hedefliyor.

ORTAK ÜRETİLECEK

Basın açıklamasına göre, pil hücreleri Farasis Enerji tarafından üretilecek, pil çerçeveleri ise Türkiye'de geliştirilip ortaklaşa üretilecek. İki şirket, Türkiye ve daha geniş bölge için pille çalışan enerji depolama çözümleri üretmek için işbirliklerini de genişletecek.

NE OLMUŞTU

TOGG ve Farasis Energy, elektrikli araçların önemli bir bileşeni olan lityum iyon pillerin geliştirilmesi, üretimi ve ticareti için geçen yıl stratejik bir ortaklık çerçevesi oluşturdu.

star.com.tr