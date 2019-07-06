Yerli veri merkezi 2 milyar TL getirecek

İstanbul’da 150 milyon dolar yatırımla hayata geçen Star of Bosphorus adlı veri merkezi dün törenle hizmete açıldı. Türkiye’nin öncü teknoloji grubu NGN tarafından gerçekleştirilen merkezde Türkiye’nin ve 3 yabancı ülkenin verileri saklanacak. Merkez 5 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine 2 milyar TL’lik katkı sunacak. Merkezin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada kamu ve özel sektör müşterilerine üst düzey veri depolama, yönetilen hizmetler ve güvenlik hizmetleri sağlanacağını bildirdi. “En önemlisi de veri merkezi, yerlileştirilmiş bulut teknolojisi ile hizmet sunacak” diyen Varank, yatırımın Türkiye’ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Varank, teknolojinin dönüşüm ve gelişiminden, büyük veri ve analitiğinden, bulut bilişimden, siber güvenlikten, insan-makina etkileşiminden ve yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarındaki gelişmelerden bahseden Varank, bu gelişmelerin üretim ve iş modellerini kökten değiştirdiğini anlattı.

BÜYÜK PROJELER

Varank, dijitalleşmeye ve dijitalleşmenin ekonomi, sanayi, teknoloji gibi hayatın tüm alanlarına etkilerine değinerek, insanlığın artık veriyi işleyerek, yepyeni bir üretim ve kalkınma sürecine girdiğini aktardı. Varank, “Elbette, bizler bu sürecin gerisinde kalamayız. Bu süreci tüm koşullarıyla birlikte kavramak, en önemlisi de oyun kurucu olmak zorundayız. Bu yüzden Milli Teknoloji Hamlesi gibi bir vizyonla yola koyulduk. Her konuşmamızda dijital dönüşüm diyoruz, dijital kalkınma ve ekonomiden bahsediyoruz” diye konuştu. Bakan Varank, “Şundan kimsenin şüphesi olmaması lazım: Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Yeter ki hedeflerimize odaklanalım.” dedi.

DATAYI İŞLİYORUZ

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ülkelerin mevcut verilerinin ve siber hakimiyet alanlarının kendilerinin dijital toprakları olduğunu belirterek, “Verilerimizi hem topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız, hem de toprağı işlediğimiz gibi işleyip açık veri yöntemiyle paylaşarak değere dönüştüreceğiz” dedi Koç “Gerçekleştirdiği yatırımlarla bu sürece katkı sağlayacak Star of Bosphorus Veri Merkezi daha da önem arz etmektedir. Değer yaratma ve sunma biçimimizi değiştiren dijital dönüşüm süreci beraberindeki birtakım riskleri de getirmektedir” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut ise, teknolojinin artık operasyon maliyetlerine yaptığı etkinin çok daha doğrudan olduğunun altını çizerek, firmaların da bu teknolojilere ulaşmak ve hizmet almak konusunda artık daha seçici olduğunu bildirdi.

BİLGİ ÜLKEDE KALACAK

NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) İnanç Erol, Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Yerli içerik, yerli yazılım, yerli bulut ülkemizin ekonomik olarak gelişimine, ihracatina ve uluslararası rekabete muhakkak çok ciddi fayda sağlayacaktır. Bu verilerin kesintisiz, güçlü altyapılara ihtiyacı bulunmaktadır. Bizim, Türkiye’de üretilen Milli Veriyi ülke dışına göndermeye ihtiyacımız yoktur, olmamalıdır. Dijital çağı yakalayan, ‘kendi verisinin sahibi ve koruyucusu’ bir Türkiye olmak için ‘milli veriyi’ ülkemizde tutmak amacıyla harekete geçtik ve yaklaşık 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla işte karşınızda gördüğünüz bu teknolojik sanat eserini ülkemize kazandırdık.”