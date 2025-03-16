MS SPEKTRAL, savunma sanayisine yönelik yetenekleriyle stratejik önemdeki X-Ray görüntüleme sistemleri, düşük ışık görüntüleme sistemleri, lazer tespit kamerası, hiperspektral görüntüleme sistemleri, optik tasarım, kamera ve görüntüleme sistemleri konusunda yerli ve milli çözümler geliştiriyor.

Herhangi bir kamera veya X-Ray görüntüleme sisteminin, optik, elektronik, mekanik tasarımlarını ve görüntü işleme yazılımlarını tamamen yerli geliştirebilecek yetenek, kabiliyet ve tecrübeye sahip olan MS SPEKTRAL, son olarak sağladığı bilgilerin istihbarat niteliği taşıması ve bu sebeple kritik bir alan olmasından dolayı X-Ray Tır/Konteyner/Araç Tarama Sistemi'ni gündemine aldı.

Bu ürünleri Türkiye'de geliştiren ve üreten tek firma olmayı başaran MS SPEKTRAL, gümrük sahaları ve limanlarda kullanılan çözümlere imza atıyor.

Transmisyon teknolojisine dayalı yarı sabit ve mobil X-Ray tarama sistemleri üreten dünyadaki 6 firma arasında yer alan şirket, Backscatter teknolojisiyle de bu alanda dünyadaki 3 firmadan biri konumunda bulunuyor.

Yurt içi ihtiyaçları karşılamanın yanında yurt dışındaki ihalelerde boy göstermeye başlayan MS SPEKTRAL, yüksek teknoloji birikimi ile Litvanya Gümrük İdaresi'nin açmış olduğu 2 adet X-Ray Tır Tarama Sistemi ihalesini kazandı. Sistem, Litvanya dışında da çeşitli ülkelerde kaçakçılıkla mücadelede öne çıkan çözümler arasında değerlendiriliyor.

MS SPEKTRAL'in yerli ve milli olarak ürettiği X-Ray Tır/Konteyner/Araç Tarama Sistemi rakiplerine göre daha yüksek penetrasyon ve daha yüksek tel çözünürlüğü sayesinde kaçakçılık, yasadışı maddelerin tespiti ve tarama içeriğinin analizi gibi çeşitli uygulamalarda daha iyi performans veriyor. Teknik özellikleri dışında satış, bakım ve onarım maliyetlerinde de rakiplerine oranla yüzde 30-40 daha fiyat etkin çözümler sunuyor.

X-Ray Tır/Konteyner/Araç Tarama Sistemi, halen 10'dan fazla gümrük ve limanda etkin olarak kullanılıyor.

- TIR, ARAÇ, KONTEYNERİN RÖNTGENİNİ ÇEKİYOR

MS SPEKTRAL Kurucusu ve Genel Müdürü Onur Haliloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ana faaliyet alanında savunma sanayisinde platformlar ve ana yükleniciler için kameralar, lensler, faydalı yükler; güvenlik sektörü için tır/konteyner/araç tarama sistemleri; gıda sektörü için görüntüleme sistemleri tasarlayıp ürettiklerini söyledi.

X-Ray Tır/konteyner/Araç Tarama Sistemi'nin geliştirme sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Haliloğlu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün bu cihazları kullandığını, ancak ürünlerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi ve üretilmesinin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün son kullanıcı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yürütücüsü olduğu MİLTAR Projesi'nin bu amaçla başlatıldığını ifade eden Haliloğlu, şöyle konuştu:

"Bu sistemi yerli olarak geliştirdik sonra da yaygınlaştırdık. İlk sistem İzmir Alsancak Limanı'na kuruldu. Sonra da Türkiye'nin 10'dan fazla noktasında bu sistemler kuruldu. İlk sistem kurulduğunda daha önce yurt dışından tedarik edilen ürünlerle karşılaştırıldı teknik olarak. Hem çeliğe penetrasyonu daha fazla olduğu için hem tel çözünürlüğü daha yüksek olduğu için ilk üretilen yerli sistemin bile muadillerinden teknik özellikleri açısından daha avantajlı olduğu görüldü. Ondan sonra da yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Sistem temel olarak gümrük kapıları ve limanlarda, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucu tespiti, kaçak göçmenlerin tespiti, gümrükte beyan edilmeyen malların saptanması, silahın görüntülenmesinde kullanılıyor. Kabaca bir tırın, aracın, konteynerin röntgenini çekip içinde ne var ne yok görebiliyorsunuz bu sistemler sayesinde."

- AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Sistemin Türkiye'nin yurt dışına açılan birçok noktasında görev yaptığını vurgulayan Haliloğlu, aynı zamanda ihracatla ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını ve ilk adımı Litvanya'da attıklarını bildirdi. Onur Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Önce ilk sözleşmemizi imzaladık Litvanya'da. Birkaç gün önce Litvanya'daydım, ikinci sözleşmemizi de imzaladık. Bu yıl içerisinde ekim, kasım aylarında bu iki sistemi de liman ve gümrük kapısında kullanılmak üzere ihraç edeceğiz. Sistemlerimiz Avrupa'da da kullanılmaya başlanmış olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü hem sınır kapılarındaki hem de özel güvenlik noktalarındaki ihtiyaçları karşılamak için yerli ürünü kullanmayı tercih ediyor. Önümüzdeki yıllarda yine önceliğimiz ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak olacak, ancak bunu yaygınlaştırmak da istiyoruz. O yüzden Avrupa, Asya, Güney Amerika'da ihalelere katılıyoruz. Çok kısa zamanda, yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde özellikle Avrupa pazarında çok önemli bir yere sahip olacağımızı düşünüyorum."

- YERLİLİK ORANI DAHA DA ARTACAK

Haliloğlu, ortaya çıkan çözümlerin yerlilik oranına ilişkin sorulara karşılık sistem tasarımı, mekanik tasarımı, elektronik kart tasarımları, bu kartların içerisinde gömülü yazılımlar, uygulama yazılımları, görüntü işlem algoritmalarının MS SPEKTRAL tarafından tasarlanıp geliştirildiğini bildirdi.

Yerlilik oranının yüzde 70 civarında olduğuna işaret eden Haliloğlu, "Ama hem Savunma Sanayii Başkanlığımızın bu konuda verdiği birtakım görevler var hem Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz ürünün yerlilik oranının arttırılmasını istiyor. Buna yönelik bir yol haritamız var. Yerli olmayan bazı parçaları da yerlileştirerek yerlilik oranımızı arttırmayı hedefliyoruz."

Onur Haliloğlu, elektro-optik sistemler ve X-ray tarama sistemleri konusunda öncü bir firma olma, Türkiye'de yapılmayan cihazları tasarlayıp üretme konusunda önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, bu doğrultuda farklı çözümleri de ülkeye kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.