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Yeşil ekonomi ile 100 bin kişiye iş

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ‘yeşil ekonomi’ olarak tanımladığı ‘Sıfır Atık Projesi’nin 20 milyarlık ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi. Erdoğan “Proje 100 bin kişiye iş olacak” dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarının sisteme entegre edilmiş olacağını söyledi. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı kapsamında düzenlenen forumda konuşan Erdoğan yeşil bir ekonomiyle gelir ve istihdamın artırabileceğini vurgulayarak “Biz sıfır atık yönetim sisteminin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulamaya konulmasını sağlayarak, yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç, 100 bin kişiye istihdam ve yüzde 35 oranında geri kazanım bekliyoruz” dedi.

21. yüzyılın teknoloji alanındaki başarılarıyla övünürken tüm dünyayı devasa bir vahşi depolama alanına dönüştürecek kadar çöp üretildiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bazen bakıyorum da o kadar gereksiz paketlemeler yapılıyor ki. Yarım kiloluk bir gıdanın kendisinden katbekat ağırlıkta paketinin olduğunu görüyoruz. Aslında hepsi bir kaynak israfı. Üretim yaparken ürettiğimiz şeyin çevreye maliyetini iyi hesaplamamız gerekiyor” dedi.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Erdoğan, 2017’de Sıfır Atık Projesini başlattıklarında ilk hedeflerinin kamu kurumlarında çöpleri kaynağında ayrıştırmayı başarmak olduğunu ifade ederek, “Haziran 2017 tarihinden itibaren, 25 bin hizmet binasında sıfır atık sistemine geçtik. Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak. Topladığımız atık miktarını ve yürütülen diğer çalışmaları kayıt altına almak için Sıfır Atık Bilgi Sistemini devreye soktuk. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı” diye konuştu.

ATIK FUARI’NI GEZDİ

Konuşmanın ardından Emine Erdoğan’a, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem tablo hediye etti. Katılımcılarla beraber hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile fuarı gezdi.  

3.2 milyon ton atık üretimde kullanıldı

Sıfır Atık Fuarı ile eş zamanlı yapılan Sıfır Atık Forumu’nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “2018 yılında, bu verileri de ilk defa paylaşıyoruz 3.2 milyon ton atığımız çimento, seramik, demir çelik fabrikaları gibi tesislerde üretimde kullanıldı. 800 bin ton atığımız çimento fabrikalarında kömüre ikame yakıt kaynağı olarak kullanıldı”  dedi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Murat Kurum “Biz bu harekatla sadece yıllardır istediğimiz güvenli bölgeyi kazanmadık. Çok daha büyüğünü gönülleri, oradaki mazlumların hayatlarını kazandık” diye konuştu.

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