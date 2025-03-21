ABD'nin Türkiye'nin Gazprombank üzerinden gerçekleştirdiği enerji ödemelerine yönelik muafiyet süresini uzatma kararı aldığı belirtildi. Bloomberg'ün haberine göre Ankara ile Washington arasında yapılan görüşmeler sonucunda, muafiyet mayıs ayına kadar devam edecek.

Türkiye, Rusya'dan yaptığı enerji ithalatı için Gazprombank'ı kullanıyor ve bu kanalın yaptırımlardan muaf tutulmasını talep ediyordu.

ABD, kasım ayında Rusya'nın gaz satışlarından elde ettiği gelirleri baskılamak amacıyla Gazprombank'a yönelik yaptırım kararı almıştı.

Türkiye'nin Gazprombank üzerinden ödeme yapamaması halinde yaptırımlardan etkilenme riski bulunuyordu. ABD'nin aldığı bu karar, Türkiye'nin enerji ödemelerini aksatmadan sürdürebilmesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mayıs ayına kadar geçerli olacak muafiyet süresinin, ilerleyen dönemde yeniden ele alınması bekleniyor.

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ABD devinden Türkiye mesajı

İki ülkenin de çıkarına olacak