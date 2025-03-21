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Ekonomi

Yeşil ışık! ABD'den Türkiye kararı

Türkiye'nin talebine olumlu karşılık veren ABD, Rus Gazprombank üzerinden gerçekleştirilen enerji ödemelerine yönelik muafiyet süresini uzatma kararı aldı.

HABER MERKEZİ21 Mart 2025 Cuma 08:36 - Güncelleme:
Yeşil ışık! ABD'den Türkiye kararı
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ABD'nin Türkiye'nin Gazprombank üzerinden gerçekleştirdiği enerji ödemelerine yönelik muafiyet süresini uzatma kararı aldığı belirtildi. Bloomberg'ün haberine göre Ankara ile Washington arasında yapılan görüşmeler sonucunda, muafiyet mayıs ayına kadar devam edecek.

Türkiye, Rusya'dan yaptığı enerji ithalatı için Gazprombank'ı kullanıyor ve bu kanalın yaptırımlardan muaf tutulmasını talep ediyordu.

ABD, kasım ayında Rusya'nın gaz satışlarından elde ettiği gelirleri baskılamak amacıyla Gazprombank'a yönelik yaptırım kararı almıştı.

Türkiye'nin Gazprombank üzerinden ödeme yapamaması halinde yaptırımlardan etkilenme riski bulunuyordu. ABD'nin aldığı bu karar, Türkiye'nin enerji ödemelerini aksatmadan sürdürebilmesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mayıs ayına kadar geçerli olacak muafiyet süresinin, ilerleyen dönemde yeniden ele alınması bekleniyor.

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