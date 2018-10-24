Yeşil pasaporta yeni düzenleme

Konuya ilişkin daha önce yayımlanan kararda, ihracat yapan firmaların yetkililerine, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları kaydıyla yeşil pasaport verilmesine imkan sağlanmıştı. Yeni kararla, devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı-oluşumlara üyelik ya da bunlarla irtibatı bulunduğu belirlenen ihracatçılara da hususi damgalı pasaport verilmeyeceği hükme bağlanmış oldu.