Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları harekete geçti! Binlerce imzalı dilekçeyle TBMM'ye başvuru

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları kariyer meslekleri arasında 12 yıldır devam eden merkez-taşra ayrımının kaldırılmasına yönelik taleplerinin karşılanmasını istiyor. Harekete geçen mağdurlar TBMM'ye yaklaşık 30 bin dilekçeyle başvuruda bulundu. Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği tarafından yapılan açıklamada, her geçen yıl ücret farkının arttığı vurgulanarak, çözüm sağlanamadığı ifade edildi.

Dilekçelerde kariyer meslek grupları arasında oluşturulan merkez-taşra ayrımının kaldırılması ve özlük haklarında iyileştirme talep edildi. Mağdurlar Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Başkan Erdoğan'dan müjdeli haberi beklediklerini ifade ettiler.