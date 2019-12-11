Yetki belgesi alması gereken emlakçılara süre uzatımı

Ticaret Bakanlığının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesinde süre 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldı.

Yönetmelik, 5 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.