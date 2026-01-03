İSTANBUL 14°C / 12°C
Ekonomi

Yetkisiz helal belgesine rekor ceza! Milyonluk yaptırım geliyor

Ticaret Bakanlığına bağlı Helal Akreditasyon Kurumunun tebliğiyle idari para cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlendi. Buna göre kurallara uymayanlara 286 bin liradan 2,8 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 09:03
Yetkisiz helal belgesine rekor ceza! Milyonluk yaptırım geliyor
Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2026 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49'luk artışın yansıtılmasıyla yeniden belirlendi.

Buna göre, bu idari para cezalarının alt limiti 286 bin 206 lira 9 kuruş, üst limiti ise 2 milyon 862 bin 69 lira oldu.

Belirlenen miktarlar, 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.

