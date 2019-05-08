YHT, ‘Demir İpek Yolu’ ile entegre hale gelecek
Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir yolu kurumları işbirliği yaptı. İmza töreninde YHT’nin, ‘Demir İpek Yolu’ olarak bilinen Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’na entegre edileceği duyuruldu.
Yapımı devam eden Ankara-İzmir, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile yapımı planlanan Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Kapıkule hızlı demir yolu projeleri, ‘Demir İpek Yolu’ olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’na entegre edilecek.
KRİTİK BİR KORİDOR
Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir yolu kurumları arasında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı Ankara’da TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Rusya Demiryolları AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Oleg Belozerov ve Azerbaycan Demiryolları AŞ Başkanı Cavid Gurbanov tarafından imzalandı. Tören sonrası açıklama yapan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği için Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasında imzalanan mutabakatının, bu güzergahta düzenli demir yolu taşımalarının sağlanmasını, ekonomik açıdan tarifelerin belirlenmesini ve yeni yüklerin kazandırılmasını amaçladığını bildirdi.
Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yapımının devam ettiğini belirten Uygun, yapımı planlanan Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Kapıkule hızlı demir yolu projelerinin Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına entegre edileceğini, böylece Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlanacağını bildirdi. Uygun, bu çalışmalar tamamlandığında, Kars’tan başlayıp Edirne’ye kadar uzanan yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ile Türkiye’nin, Avrupa’dan Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Çin’e kadar yapılacak taşımalar için önemli bir koridor haline geleceğine dikkati çekti.
6 MİLYON TON TAŞIMA
Ali İhsan Uygun, şöyle devam etti: “Kardeş ülke Azerbaycan ve dostumuz Rusya ile son yıllarda ticaret hacminin arttığı görülmektedir. Bugün itibarıyla Rusya ile Türkiye arasında 20 milyon tonu aşan taşıma gerçekleştirilmekte ve çok daha fazla artış potansiyeli bulunmaktadır. 3 dost ülkenin demir yolu idareleri olarak, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını daha aktif hale getirerek Rusya üzerinden 6 milyon tona varan taşımanın yapılması hedeflenmektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ürettiği ürünlerin Rusya ve Orta Asya pazarlarına daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde erişiminin sağlanması da bu hattın olumlu katkılarından birisidir. Bu amaçlar doğrultusunda taraflar, Türkiye hudutları içinde Ahılkelek-Kars hattının 76 kilometre uzunluğundaki kesiminin 1520 milimetre ekartmanlı kullanıma uygun hale getirilmesi ve Kars’ta lojistik merkezi inşaat projesini uygulama olasılığını değerlendirecekler.”
Turhan: iş hacmi artacak
İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden yapılan taşımaların hacminin artacağına ve demiryolu hattına ticari bir ivme kazandıracağına inandığını bildirdi. BTK Hattının Çin’den başlayarak Güneydoğu Asya ülkelerini, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi Orta Asya ülkelerini ve ardından Gürcistan, Rusya Federasyonu gibi komşu ve dost ülkeleri, Türkiye üzerinden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya bağladığına dikkati çeken Turhan, bu hattın aynı zamanda İpek Yolu üzerindeki ülkelerin de ekonomisine doğrudan katkı yapacağını, Asya-Avrupa arasındaki kesintisiz ulaşım ağının temel bölümlerinden biri olduğunu vurguladı. Turhan “Demir yolu hattına ticari olarak bir ivme kazandıracak” dedi.
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