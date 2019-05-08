YHT, ‘Demir İpek Yolu’ ile entegre hale gelecek

Yapımı devam eden Ankara-İzmir, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile yapımı planlanan Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Kapıkule hızlı demir yolu projeleri, ‘Demir İpek Yolu’ olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’na entegre edilecek.

KRİTİK BİR KORİDOR

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir yolu kurumları arasında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı Ankara’da TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Rusya Demiryolları AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Oleg Belozerov ve Azerbaycan Demiryolları AŞ Başkanı Cavid Gurbanov tarafından imzalandı. Tören sonrası açıklama yapan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği için Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasında imzalanan mutabakatının, bu güzergahta düzenli demir yolu taşımalarının sağlanmasını, ekonomik açıdan tarifelerin belirlenmesini ve yeni yüklerin kazandırılmasını amaçladığını bildirdi.

Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yapımının devam ettiğini belirten Uygun, yapımı planlanan Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Kapıkule hızlı demir yolu projelerinin Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına entegre edileceğini, böylece Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlanacağını bildirdi. Uygun, bu çalışmalar tamamlandığında, Kars’tan başlayıp Edirne’ye kadar uzanan yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ile Türkiye’nin, Avrupa’dan Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Çin’e kadar yapılacak taşımalar için önemli bir koridor haline geleceğine dikkati çekti.

6 MİLYON TON TAŞIMA

Ali İhsan Uygun, şöyle devam etti: “Kardeş ülke Azerbaycan ve dostumuz Rusya ile son yıllarda ticaret hacminin arttığı görülmektedir. Bugün itibarıyla Rusya ile Türkiye arasında 20 milyon tonu aşan taşıma gerçekleştirilmekte ve çok daha fazla artış potansiyeli bulunmaktadır. 3 dost ülkenin demir yolu idareleri olarak, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını daha aktif hale getirerek Rusya üzerinden 6 milyon tona varan taşımanın yapılması hedeflenmektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ürettiği ürünlerin Rusya ve Orta Asya pazarlarına daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde erişiminin sağlanması da bu hattın olumlu katkılarından birisidir. Bu amaçlar doğrultusunda taraflar, Türkiye hudutları içinde Ahılkelek-Kars hattının 76 kilometre uzunluğundaki kesiminin 1520 milimetre ekartmanlı kullanıma uygun hale getirilmesi ve Kars’ta lojistik merkezi inşaat projesini uygulama olasılığını değerlendirecekler.”