İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2022 Cuma / 15 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9543
  • EURO
    18,3923
  • ALTIN
    1034.51
  • BIST100
    2862.93
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yıllık 20 milyar doları buluyor! Pakistan'dan Türkiye'ye çağrı
Ekonomi

Yıllık 20 milyar doları buluyor! Pakistan'dan Türkiye'ye çağrı

Pakistan'ın yıllık 20 milyar doların üzerinde petrol ithal ettiğini anımsatan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulunarak, Türkiye'nin hidroelektrik santrali projelerinde önemli bir deneyime sahip olduğunu vurguladı.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 17:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Radio Pakistan'daki habere göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başkent İslamabad'daki Başbakanlık konutunda Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, bugün imzalanan Mal Ticaret Anlaşması'nın iki ülkenin karşılıklı güvene dayanan güçlü kardeşliğini yansıttığını, bu anlaşmanın gelecek 3 yıl içerisinde ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için yardımcı olacağını vurguladı.

Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulunarak, Türkiye'nin hidroelektrik santrali projelerinde önemli bir deneyime sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın yıllık 20 milyar doların üzerinde petrol ithal ettiğini anımsatan Şerif, bunun alternatif enerji kaynakları kullanılarak düşürülebileceğini belirtti.

Şerif, ülkesinin kamu-özel ortaklığı ile 5-6 bin megavat güneş enerjisi parkı inşa etmeyi planladığını kaydetti.

Bugün Pakistan Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, iki ülke arasındaki Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.