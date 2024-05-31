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  • Yıllık bazda yüzde 4,4 artış! Türkiye Nisan ayında 2,8 milyon ton üretti
Ekonomi

Yıllık bazda yüzde 4,4 artış! Türkiye Nisan ayında 2,8 milyon ton üretti

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla 2,8 milyon tona yükseldi.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Yıllık bazda yüzde 4,4 artış! Türkiye Nisan ayında 2,8 milyon ton üretti
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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 2,8 milyon ton oldu. Yılın ilk 4 ayında ise üretim yüzde 22,1 artışla, 12,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi nisanda yüzde 14 azalışla 3 milyon tona gerilerken ocak-nisan döneminde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 12,8 milyon tona ulaştı.

- ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI MİKTAR VE DEĞER OLARAK ARTTI

Nisanda çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 64,6 artışla 1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 36,4 artışla 769,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar bazında yüzde 49,4 artışla 4,2 milyon ton, değer bazında yüzde 26,7 yükselişle 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- İTHALAT AZALDI

Nisanda ithalat, geçen yılın aynı ayına göre, miktar bakımından yüzde 12,4 azalışla 1,5 milyon ton, değer bakımından ise yüzde 18,5 azalarak 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ocak-nisan döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 5,9 azalışla 5,5 milyon ton, değer bazında yüzde 12,9 azalışla 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 49,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 72,4 seviyesine yükseldi.

- YASSI ÜRÜNLERDEKİ ARTIŞ OLUMLU KARŞILANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen yılın ikinci yarısında artan kapasiteler ve özellikle Avrupa ülkelerinden artan talebin desteğiyle yılın başından bu yana üretimde artış yaşandığını belirtti. Yayan, "Mart ve nisan aylarında üretimin sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 4,4 artması, üretimdeki artışın hız kestiğini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin ocak-nisan döneminde yüzde 22,1 artışla 12,3 milyon tona ulaşmasına karşın nisan ayı üretiminin 2,8 milyon tonda kaldığına dikkati çeken Yayan, "Nisan ayında tüketimde yüzde 25 düşüş gözlendi. Söz konusu düşüşte, 2023 yılında meydana gelen deprem sonrasında uzun mamul tüketiminde gözlenen yüksek oranlı artışlar nedeniyle yaşanan baz etkisinin ortadan kalkması etkili oldu." bilgisini verdi.

Ocak-nisan döneminde ihracatın yüzde 49,4 artış gösterdiğini belirten Yayan, yassı ürünlerde yüzde 84,4 artış yaşanmasının, yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılması adına olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Yayan, yılın ilk 2 ayında düşük oranlı da olsa artan ithalatın marttan itibaren azalma eğilimine girmesiyle toplam çelik ürünleri ithalatının yüzde 5,9 düşüş gösterdiğine işaret etti. Dampingli ve devlet destekli ithalatın yoğun olarak gerçekleştirildiği Uzak/Doğu ve Güney Asya bölgelerinden gerçekleştirilen ithalatın ise yüzde 37 artışla 2,8 milyon ton seviyesine yükseldiğini belirten Yayan, ihracattaki ve üretimdeki artışın sürdürülebilir kılınmasını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının eski seviyelerine çıkabilmesi için başta Çin ve Uzak Doğu ülkeleri için olmak üzere ABD'nin ve AB'nin uyguladığı tedbirlerin benzerlerinin Türkiye tarafından da acilen alınmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

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