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Ekonomi

Yola geldiler! Temu'dan Türkiye kararı

Türkiye'de satış yapmasına rağmen temsilciliği bulunmayan Çinli e-ticaret devi Temu, 'Türkiye'de yerel temsilcilik açma sürecindeyiz, Temmuz ayı sonuna kadar açacağız' dedi.

HABER MERKEZİ19 Temmuz 2025 Cumartesi 08:37 - Güncelleme:
Yola geldiler! Temu'dan Türkiye kararı
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Türkiye'de henüz temsilciliği bulunmayan ancak günlük ciddi miktarlarda satış yaparak gelir elde eden e-ticaret devi Temu, Türkiye'de temsilcilik açacak.

Temu'dan yapılan açıklamada, "Temu, Türkiye'de yerel bir temsilcilik kurma sürecindedir ve resmi kuruluş işlemlerinin Temmuz ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir. Bu adım, Türkiye pazarına olan uzun vadeli bağlılığımızın bir göstergesidir. Şirket olarak, veri yönetimi başta olmak üzere tüm yerel yasal düzenlemelere tam uyum içinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz" denildi.

Temu'nun bu açıklamasına ise bakanlık kaynakları temkinli yaklaştı. Şirketin daha önce de vaatlerde bulunulduğunu ancak her hangi girişimde bulunmadığını belirten kaynaklar, yerel şirket kurulması gerektiğini belirtti.

BAKANLIK TAKİPTEYDİ

Çin merkezli PDD Holdings tarafından işletilen elektronik ticaret hizmeti Temu, Çin'de üretilen ucuz ürünleri dünyanın dört bir yanına göndermesi ile biliniyor. Ticaret Bakanlığı daha önce Temu yetkililerini mayıs ayında toplantıya çağırdıklarını açıklamışlardı. Toplantıda Bakanlık, Haziran 2024'te Türkiye pazarına girerek internet üzerinden satış yapmaya başlayan Temu'nun, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında mevzuata uyum için ihtiyaç duyulan adımları atması gerektiği belirtilmişti.

  • Temu
  • temsilcilik
  • bakanlık

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