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Yolcudan alınacak vergide indirim

Yeni yılla birlikte dış hat yolcularından alınmaya başlanacak 3 Euro’luk ‘güvenlik vergisi’nde indirime gidildi.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, dış hat yolcularından 1 Ocak 2019 itibarıyla yolcu başına 3 Euro güvenlik ücreti alınacağını duyurmuştu. Sektör temsilcilerinin itirazları üzerine bu rakamın indirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Gelen talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu tutarı 1.5 Euro’ya düşürme kararı aldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, “Kişi başı 3 Euro önemsiz bir rakam gibi görünebilir ama 1 milyon turist getiren, 2 milyon turist getiren operatörler için ciddi bir mali yük getirecek” diye konuşmuştu.

 

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