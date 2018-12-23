Yolculardan İstanbul Havalimanı’na tam not 

Bu süreçte müşteri memnuniyetini tespit etmek ve daha iyi hizmet vermek adına ERA Research & Consultancy şirketi ile işbirliği yapılarak yolcu deneyim araştırması gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı’nın İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminali’nden giden yolcuların memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yolcular, İstanbul Havalimanı’na tam not verdi. Yapılan araştırmaya göre İç hatlardan giden yolcuların terminaldeki genel memnuniyet oranı yüzde 92 çıkarken, İstanbul’dan ilham alınarak hayata geçen terminalin mimari yapısının beğeni oranı ise yüzde 99’lara kadar ulaşıyor.

TEMİZLİK YÜZDE 97

Araştırmaya göre İstanbul Havalimanı’nı iç hat uçuşlarında ilk defa kullanan yolcuların oranı yüzde 86 olurken, bu oran dış hatlarda yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. İstanbul Havalimanı’nı kullanarak iç hatlardan giden yolcuların yüzde 74.4’ü tatil amaçlı seyahat ederken, iş amaçlı seyahat edenlerin oranı ise yüzde 25.2 olarak gerçekleşiyor. Havalimanının genel temizliğinden yolcuların yüzde 97’si memnun olurken, bekleme alanlarının yeterliliği ve rahat olması konusunda yolcuların memnuniyet oranı yüzde 93 olarak ön plana çıkıyor. Terminal içi ulaşımdan memnun olanların oranı yüzde 88 olarak açıklanırken havalandırma memnuniyet oranı ise yüzde 92 seviyelerinde.