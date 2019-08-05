Yuan´ın değerindeki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump´ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe, 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini ve Çin´in bir ticaret anlaşması imzalamaya yanaşmaması halinde bu oranın yüzde 25´e yükseltilebileceğini söylemesi üzerine görüldü.

Gelişmeler üzerine Çin´in, "gereken önlemlerin" alınacağını açıklaması, piyasalardaki ticaret savaşı korkularının sürmesine neden oldu.