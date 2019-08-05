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Çin yuanı dolar karşısında 11 yılın en düşük düzeyine geriledi

Çin yuanı, ABD ve Çin arsındaki ticaret gerginlikleri tırmanıken, dolar karşısında 7.0785 ile 11 yılın en düşük düzeyine indi.

  • DHA
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Yuan´ın değerindeki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump´ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe, 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini ve Çin´in bir ticaret anlaşması imzalamaya yanaşmaması halinde bu oranın yüzde 25´e yükseltilebileceğini söylemesi üzerine görüldü.
 
 
Gelişmeler üzerine Çin´in, "gereken önlemlerin" alınacağını açıklaması, piyasalardaki ticaret savaşı korkularının sürmesine neden oldu.

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