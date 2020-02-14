Yüksek teknoloji endeksi son 10 yılın zirvesinde

AA 14 Şubat 2020 Cuma12:35 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:35

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi 2019'un Aralık ayında 128,4 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomi yönetiminin katma değerli üretim, ihracat ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarının etkisi sanayi üretimi verileri kapsamında hesaplanan yüksek teknoloji endeksine de yansıdı. Böylece yüksek teknoloji endeksi 232,9 puanla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim verisinin piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda yüzde 8,6 artış kaydettiğini anımsattı.

Cevizci, sanayi üretimindeki artışta dönemsel gelişmelerin öne çıktığını ifade etti. Veri kapsamında hesaplanan "yüksek teknoloji" kalemindeki önemli yükselişe işaret eden Cevizci, "Yüksek teknoloji endeksi, 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yıl içinde sanayi üretiminin daraldığı aylarda bile, yüksek teknoloji kalemi artıda kalmaya ve yükselmeye devam etti. Bu durum ürün grubunun her zaman tedarikçi ve alıcısının olmasından kaynaklandı. Sanayileşme yolunda atılan adımlarda, yüksek teknoloji için yapılan yatırımlar önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

Düşük ve orta seviyeli teknolojiye sahip ürünlerde birçok alternatifin bulunduğunu anlatan Cevizci, "Yüksek teknoloji grubunda yer alan ürünlerde ise alternatifler daha az. Bu sebeple bu alanda söz sahibi olunması durumunda sürekli kazanç elde edilebilir." ifadelerini kullandı.

Cevizci, yüksek teknoloji alanında büyümenin, diğer imalat kalemlerinde yaşanacak kayıpları telafi edebileceğini vurgulayarak, bu sektöre yapılan yatırımların, teşvikler ve desteklerle gelecekte performansını koruyacağına dikkati çekti.