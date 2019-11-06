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Yükü elektronik, rotası Avrupa

Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek elektronik ürün yüklü ilk yük treni China Railway Express için bugün Ankara Garı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla tören düzenlenecek.

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Çin’den Avrupa’ya ticaret ağında demir yolunun Türkiye bölümünün kullanılması açısından büyük önem taşıyan bu tören sonrasında tren Marmaray’dan geçerek Prag’a ulaşmak için yolculuğuna devam edecek. Trenin Türkiye ayağındaki taşımacılığını yapan Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, elektronik yüklü trenin toplam seyahat süresinin 18 günde Çin’den Prag’a ulaşacağını belirtti. Demir yolu için kuzey koridoru bulunduğunu ama Türkiye’nin orta koridorda yer aldığını anlatan Erdoğan “Bu bir deneme seferi olacak. Arkasından diğer seferleri planlayacağız. Sistem işlerse ürünlerin taşıma maliyeti azalarak, enflasyonun düşmesine yardımcı olacak” dedi. 

YENİ İŞBİRLİĞİ VAR 

Erdoğan, “Çin’den yola çıkıp yaklaşık 11 bin 500 kilometre gidip, ülkemizden geçip Prag’da neticelenecek bir taşımadan bahsediyoruz” dedi. Erdoğan, Türkiye’yi transit merkez haline getirmeyi ve maliyetleri düşürerek enflasyonla mücadeleye destek  sunmayı hedeflediklerini aktararak,  “Rus demir yollarının RDZ Logistics şirketi ile yüzde 51 hissesi bize ait olacak şekilde ortak şirket kurmak üzere ön anlaşma da imzaladık.  Önümüzdeki  haftalarda şirketin kurulumu gerçekleşmiş olacak. Bu önemli bir adımdır. Rusya-Türkiye arasında yıllık 40 milyon ton taşımacılık yapılıyor. Kazak demir yolları şirketi KTZ Express ile iş birliği imzalayacağız” dedi. 

DEMİR İPEK YOLU HAYATA GEÇİYOR

Erdoğan, inşaat sektöründe çok büyük yatırımlar yaptıklarını, bu alanda da büyümeye ve yatırımlara devam edeceklerini aktararak, “Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri de dikkate alarak bundan sonraki süreçlerde yatırım yapmaya ve vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Merkez Ankara Projemizin de 13 Kasım’da tanıtımı olacak” diye konuştu. Bu arada, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, yarın Ankara Tren Garı’ndaki törenin ardından Marmaray’ı geçerek Prag’a gidecek ilk yük treni, Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirecek.  Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne inerken, Marmaray’ın entegre olmasıyla süre de 18 güne düşmüş olacak.

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