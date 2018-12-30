Yunan ve Bulgarlar’dan Edirne’ye alışveriş akını
Tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm kenti olan Edirne, son aylarda ise alışveriş için sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistlerden büyük ilgi görüyor.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıyı en az hisseden illerden birinin Edirne olduğunu söyledi.
VERESİYE DE VAR
Kur farkı nedeniyle çoğunluğu alışveriş için gelen Yunan ve Bulgar turistlerin, Edirne esnafının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Gürkan, “Turistler, gezi için değil de doğrudan alışveriş amacıyla kentimizi ziyaret ediyorlar” diye konuştu.
Kentteki birçok esnafın Bulgar ve Yunan turistler için veresiye defterler tuttuğunu vurgulayan Gürkan, “Bazen turistin parası alışverişte yetmez, veresiye defterine yazdırırlar, ülkelerinden bir sonraki gelişlerinde bunu öderler. Tarihi çarşılarımızda dualarımız da devam ediyor. Edirne hem gelenek göreneklerini yaşatan bir kent, hem de bir tarafıyla da muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaya çalışan bu çabasını devam ettiren bir kent” dedi.
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