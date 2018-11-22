Yunanistan'a giden Türk turist sayısı geriledi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporunda, Yunanistan’a Türkiye'den giden turist sayısında gerileme başladı.

Birlikten yapılan açıklamada, Türk turistlerin gözde ülkesi Yunanistan’a Türkiye’den giden turist sayısında gerileme yaşanırken, Yunanistan’dan Türkiye’ye olan talepte eski günlere dönülüyor.

Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleştirilen Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı sonrasında TÜROB tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan turizm pazarının gelecek yıl rekor turist sayısını yeniden yakalayabileceği belirtildi. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 830 bin ile rekor kırdığı hatırlatılan raporda, 2019 yılında Yunanistan’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında çift haneli artış yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 830 bin kişi olurken, 2015 yılında Yunan ziyaretçi sayısı 755 bine, 2016 yılında da 593 bine geriledi. Bu turistlerde 2017 yılında yeniden yükseliş başlayarak, bir önceki yıla göre toparlanıp 623 bine ulaştı.

Bu yıl 8 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 453 bin Yunan turist geldi. Yunan turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkeler Makedonya, Bulgaristan, Türkiye, Almanya ve İtalya olarak sıralanıyor.

Türkiye’den kara yoluyla gidenler azaldı

TÜROB raporunda, Türkiye’den Yunanistan’a yönelik talep de ele alındı. Raporda, henüz deniz yolu ve hava yoluyla ülkeye giden Türk turist istatistiklerinin belli olmadığı, ancak Yunanistan Resmi İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın 9 aylık döneminde Yunanistan’a kara yoluyla giden Türk turist sayısında yüzde 4,1 gerileme yaşandığına dikkat çekildi.

Eylül 2018’de bu gerileme oranı aylık bazda yüzde 22,5’e ulaştı. Raporda, bu yıl Türkiye’ye Yunanistan’dan gelen turist sayısında da aynı oranda yani yüzde 4,1 yükselme olması da dikkati çekti.

TÜİK verilerine göre, Yunanistan’a giden Türk vatandaşı sayısı 2013 yılında 598 bin kişi olarak gerçekleşmişti. 2014 yılında 742 bine, 2015 yılında 898 bine yükseldi. 2016 yılında ise 795 bin kişi olarak gerçekleşirken, 2017 yılında 921 bin kişiye ulaştı.

Raporda, Philoxenia Turizm Fuarı’nda, komşu ülke konumu ve devam eden kültürel bağlar sebebiyle Türkiye’nin fuarın aranılan ülkesi konumunda olduğuna işaret edilerek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 yılı uluslararası turizm fuarları listesinden Philoxenia Turizm Fuarı’nı kaldırması, sektör tarafından komşu ülke ile olan turizm bağımızı olumsuz etkileyeceği yönünde değerlendirilmektedir. Bakanlık tarafından direkt katılım sağlanmaması halinde sektör örgütleri ve özel sektör kuruluşları tarafından Türkiye adına katılım sağlanabileceği görüşülmüştür” ifadelerine yer verildi.