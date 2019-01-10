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Yunanistan'da Ekim 2018'de işsizlik oranı yüzde 18,6 olarak gerçekleşti

Yunanistan'da işsizlik oranı, Ekim 2018'de yıllık bazda gerilese de bir önceki aya göre değişmeyerek 18,6 oldu.

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Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), ülkenin geçen yıl Ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, geçen yıl Ekimde yüzde 18,6 düzeyinde gerçekleşti..

Ülkede işsiz sayısı ise yıllık bazda yüzde 12'lik düşüşle 876 bine geriledi.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda bu oran yıllık bazda gerileme gösterdi. Gençler arasında işsizlik oranı, yüzde 38,5 olarak açıklandı.

Hükümet, işsizlik oranını bu yıl yüzde 18,4'e, gelecek yıl yüzde 18,2'ye düşürmeyi hedefliyor. İşsizlikte gerilemenin büyük oranda yarı zamanlı işlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Yunanistan'da 2017 Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 21 olarak gerçekleşmişti.

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