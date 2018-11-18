Yurda dönen mühendisler motor parçası geliştirecek
General Electric, uçak motoru parçası geliştirmek üzere Gebze’de laboratuvar açtı. Türk mühendisler tesiste çalışmak üzere ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden yurda döndü.
General Electric’in (GE) Türkiye’de havacılık alanındaki toplam Ar-Ge yatırımını 15 milyon doların üzerine taşıyan GE Havacılık Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı Gebze’de hizmete girdi. Geleceğin uçak motoru parçalarının geliştirileceği laboratuvarın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank törende yaptığı konuşmada Türk mühendislerin tesiste çalışmak üzere yurda döndüğünü söyledi. Varank GE’nin Ar-Ge Merkezi’nin bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğine katkısı olduğunu belirterek “Aldığım bilgilere göre, 15’ten fazla Türk mühendis burada çalışmak için ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden yurda döndü. Her olumlu gelişmeden sonra muhalefet etmeyi kendine vazife bilenler, bakanlığımızın desteklediği bu merkezleri gelip görsünler. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşeninin beşeri sermaye olduğunu biliyoruz. Makroekonomik hedeflere ulaşmadaki hızımızı iş gücümüzün niteliği ve etkinliği belirleyecek” dedi.
TÜRKİYE CAZİP OLACAK
Birkaç gün önce kamuoyuyla paylaştıkları ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar’ programıyla yerli ve yabancı üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunacaklarını vurgulayan Bakan Varank “Ülkemize gelen araştırmacılar, sadece üniversite bünyesinde değil, özel sektörde de çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Bu programla Türkiye’yi istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
AMAÇ LİDER OLMAK
Varank milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, bu vizyonun temeline yüksek katma değerli üretimi, dijital dönüşüme odaklanan ve verimli çalışan sanayiyi koyduklarını kaydetti. Varank, Türkiye’nin dinamik iş gücünü, sanayi kapasitesini ve coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak, yapısal dönüşüm için gerekli adımları attıklarına işaret ederek, “Nihai hedefimiz Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmektir. Tabii bunu yaparken günceli çok iyi takip etmek, kabiliyetlerimizin farkına varmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla açılışını yaptığımız laboratuvarın,Türkiyeyi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.
Teknoloji girişimlerine 100 milyon liralık destek
Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik Girişim Sermayesi Destekleme Programı’na (Tech-InvesTR) yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları açıklandı. Buna göre, program kapsamında toplam 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun desteklenmesi kararı alındı. TÜBİTAK’ın 100 milyon liralık bütçe ayırdığı programla hayata geçecek fonların 5 yıl içinde 1.8 milyar liralık kaynak oluşturması bekleniyor. Alınan kararları Twitter hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1.8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak” ifadesini kullandı. Varank, yaptığı açıklamada da Türkiye’nin en büyük ve en geniş paydaşlı ilk programı Tech-InvesTR’nin ülkeye oldukça önemli kazanımlar sağlayacağının bilincinde olduklarını vurguladı.
Bu tablo örnek olsun
Varank, memnuniyet verici bir başka gelişmenin de bu tesisin, GE’nin küresel bazdaki üç laboratuvarından biri olduğunu söyledi. Varank, 70 yıldır Türkiye’de bulunan General Electric’in, 5 ilde 500’ü Ar-Ge mühendisi olmak üzere 2 bin 300 kişiyle faaliyet gösterdiğini, havacılık, sağlık, enerji ve ulaştırma olmak üzere, pek çok alanda yüksek katma değerli üretim ve Ar-Ge gerçekleştirdiğini kaydetti. Türkiye’deki Ar-Ge merkezini, firmanın diğer merkezlerinden ayıran özelliğinden de bahsedeceğini anlatan Bakan Varank “Şöyle ki firmanın dünyadaki diğer merkezlerinde çalışan kadın mühendis oranı yüzde 9 iken Türkiye’de bu oranın yüzde 26’ya ulaştığını görüyoruz” dedi.
15 milyon dolar yatırım
Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur yabancı yatırım ve teknoloji girişinin hızlandırılması, ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesinin en önemli öncelik alanları arasında olduğunu belirtti. GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Aybike Molbay ise “18 yıldır havacılık endüstrisinin gelişimi için ileri mühendislik ve teknoloji programları yürüttüğümüz GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi’nde bugün 400’den fazla yetkin Türk mühendis çalışıyor. Merkez için bugüne kadar yaptığımız yatırımımız, bu laboratuvar ile 15 milyon doları aştı. Konuşmaların ardından Molbay, Varank’a laboratuvarda yapılmış üç boyutlu bir parçayı hediye etti.
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