Yurda dönen mühendisler motor parçası geliştirecek

General Electric’in (GE) Türkiye’de havacılık alanındaki toplam Ar-Ge yatırımını 15 milyon doların üzerine taşıyan GE Havacılık Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı Gebze’de hizmete girdi. Geleceğin uçak motoru parçalarının geliştirileceği laboratuvarın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank törende yaptığı konuşmada Türk mühendislerin tesiste çalışmak üzere yurda döndüğünü söyledi. Varank GE’nin Ar-Ge Merkezi’nin bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğine katkısı olduğunu belirterek “Aldığım bilgilere göre, 15’ten fazla Türk mühendis burada çalışmak için ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden yurda döndü. Her olumlu gelişmeden sonra muhalefet etmeyi kendine vazife bilenler, bakanlığımızın desteklediği bu merkezleri gelip görsünler. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşeninin beşeri sermaye olduğunu biliyoruz. Makroekonomik hedeflere ulaşmadaki hızımızı iş gücümüzün niteliği ve etkinliği belirleyecek” dedi.

TÜRKİYE CAZİP OLACAK

Birkaç gün önce kamuoyuyla paylaştıkları ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar’ programıyla yerli ve yabancı üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunacaklarını vurgulayan Bakan Varank “Ülkemize gelen araştırmacılar, sadece üniversite bünyesinde değil, özel sektörde de çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Bu programla Türkiye’yi istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

AMAÇ LİDER OLMAK

Varank milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, bu vizyonun temeline yüksek katma değerli üretimi, dijital dönüşüme odaklanan ve verimli çalışan sanayiyi koyduklarını kaydetti. Varank, Türkiye’nin dinamik iş gücünü, sanayi kapasitesini ve coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak, yapısal dönüşüm için gerekli adımları attıklarına işaret ederek, “Nihai hedefimiz Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmektir. Tabii bunu yaparken günceli çok iyi takip etmek, kabiliyetlerimizin farkına varmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla açılışını yaptığımız laboratuvarın,Türkiyeyi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.