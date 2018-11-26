Yurt dışı turu TL’ye sabitlendi

Daha önce gidilen ülkenin para birimi üzerinden tahsil edilen yurt dışı tur ücretleri, artık TL’ye döndü. Öte yandan Türkiye’nin turizmde çok canlı bir yıl geçirmesi ve 2019 yılı erken rezervasyonlarının da daha satışa çıktığı günlerde büyük oranda dolması nedeniyle yerli tatilci TL ile satılan yurt dışı tatiline yöneliyor.

TÜRKLERE İNDİRİM VAR

Antalya’da bir hafta ultra her şey dahil tatil fiyatlarının sezonda erken rezervasyonla alınsa bile yerli tatilci için 6-7 bin TL’ye yaklaştığını belirten Tura Turizm’in Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Arşi Arca, “Yabancı turistin gözdesi Türkiye oldu. Yerli turiste de gidecek pek yer kalmadı. Çünkü hem rezervasyonlar dolu hem de fiyatlara yüzde 80’e yakın zam yapıldı. Yerli turist de Euro ve dolar kuru nedeniyle yurt dışı turlarına çıkamıyordu. Bu nedenle uçak dahil yurt dışı turları TL’ye döndü. Mesela biz 3 bin 500 TL’ye ultra her şey dahil tur yapıyoruz. Barselona, Roma ve Monte Carlo’ya bu fiyata turlar var. Bugün Antalya’da tatil yapmak isterseniz bu rakama otel bulmak bile zor olabilir. Yurt dışının ucuz olmasının bir sebebi de Türkiye’deki otelciler, yerli turiste verdikleri fiyatın yarısını yabancı turistlere veriyorlar. Yurtdışındaki otelci de bize daha ucuza veriyor. Kendi vatandaşına daha pahalı veriyor.

KÜLTÜRE YOĞUN İLGİ

Son dönemde kültür turlarına ilginin fazla olduğunu söyleyen Arca “Ülkemizin değerlerini tanımak, bu toprakların ev sahipliği yaptığı tüm yöresel tatları, motifleri ve saklı kalmış güzellikleri keşfetmek istiyorlar. Biz de Mardin, Kars, GAP, Kemaliye, Divriği, Erzincan’a kültür turları düzenliyoruz. Yoğun ilgi görüyor” dedi.