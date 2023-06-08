Yurt dışına çıkacaklara yüksek fiyatlı bilet engeli

Heybilet CEO'su Samet Koç konuya dair, "Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte birçok kişi, vizesiz seyahat edebilecekleri ülkelere yöneldi. Ancak dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalardan dolayı yükselen bilet fiyatları, hem yurt dışına hem de yurt içine seyahat edecekler için yeni bir krize dönüştü. Heybilet.com olarak biz de bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla platformumuzu ziyaret eden herkese, yolculuk masraflarını azaltmaları için en uygun bilet ve rota seçeneklerini sunuyoruz" açıklamasını yaptı.



EN PAHALI YURT DIŞI YOLCULUĞU ANKARA - BAHİA BLANCA ROTASINDA



Samet Koç'tan edinilen bilgilere göre; 2023'ün ilk beş ayında hem uçak hem de otobüs bileti fiyatlarında yükseliş yaşandı. Yurt dışına en pahalı uçak seyahati 185 bin 557 TL ile Ankara'dan Arjantin'in Bahia Blanca şehrine yapıldı. Bunu İstanbul'dan Kuzey Hindistan'ın başkenti Leh ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e yapılan uçuşlar izledi. Benzer bir tablo yurt dışına otobüsle yapılan yolculuklarda da görüldü. En pahalı yurt dışı otobüs yolculuğu 3 bin 680 TL ile İstanbul ve Almanya'nın kuzeybatısındaki Duisburg kenti arasında gerçekleştirildi. Ardından yine İstanbul'dan Almanya'nın Dortmund ya da Essen şehirlerine yapılan yolculuklar geldi. Yurt içi otobüs seyahatlerinde ise en pahalı biletler 1.050 TL'ye İstanbul'dan Datça'ya gideceklere satıldı. Hopa - Uşak, Bodrum - İstanbul rotaları da yüksek bilet ücretleriyle ilk üçte konumlandı.

EN UCUZ YURT DIŞI UÇAK BİLETİ İSTANBUL - TAHRAN GÜZERGAHINDA



Pahalı yolculuk biletlerinin yükünü hafifletmek isteyenler, çözümü en uygun maliyetlerle gidebilecekleri bölgelerde aramaya başladı. Heybilet.com'un istatistiklerine göre; geride bıraktığımız aylarda yurt dışına en ucuz uçak biletleri bin 169 TL ile İstanbul'dan Tahran'a gidecekler için satışa sunuldu. Yurt dışına en düşük otobüs biletlerinin ise İzmir - Erbil ya da İstanbul - Tiflis / Süleymaniye rotalarını kapsadığı kaydedildi. En ucuz yurt içi otobüs yolculuğu da 5 TL'ye Kahramanmaraş'tan Osmaniye'ye yapıldı. Bunu Karabük - Çerkeş ve Ceyhan - Gaziantep hattı takip etti.