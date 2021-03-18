Yurt dışındaki savunma fuarına Türkiye damga vurdu

AA 18 Mart 2021 Perşembe 08:21 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 08:21

Katar'da iç güvenlik ve sivil savunma alanında düzenlenen Milipol Qatar fuarına katılan Türk şirketlerin ürünleri büyük beğeni topladı.

Katar'da 15 Mart'ta başlayan ve bugün sona eren fuara Türkiye'den Nurol, Desan, Ares ve Yonca-Onuk şirketleri katıldı.

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılımlarının, Katar devletiyle gerçekleştirdikleri başarıyı tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Katar'da 2009'dan beri faaliyet gösterdiklerini kaydeden Alanç, "Ürünlerimizi Katar Sahil Güvenlik güçlerine tedarik etmeye başladık. Katar İçişleri Bakanlığının bu alanda en büyük tedarikçilerinden biri olduk ve ilişkimiz dostluğa ve ortaklığa dönüştü." dedi.

Teslimat sonrası bakım ve tamir hizmetlerinin de devam ettiğini belirten Alanç, uzmanların yanı sıra ziyaretçilerin de beğenisini kazanan en önemli ürünlerden birinin silahlı uzaktan kumandalı tekne olduğunu aktardı.

Alanç, başarılarını kanıtlayan ürünlerinin Bahreyn ve Umman gibi diğer ülkelerde de tercih edildiğini dile getirdi.

Nurol Makina İş Geliştirme Uzmanı Murat Erenoğlu da ürettikleri araçların mükemmel hareket kabiliyetinin yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlama özelliğiyle öne çıktığını ifade etti.

Fuarda sergiledikleri Ejder Toma isimli zırhlı aracın Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da birçok ülkede yaygın olarak satıldığına dikkati çeken Erenoğlu, güvenlik güçlerinin kullandığı bu aracın toplumsal olayları yatıştırmada diğer araçlara göre daha yüksek koruma ve hareket kabiliyetine sahip olduğuna işaret etti.