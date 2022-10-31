Yurt dışından temin edip Sakarya'da yetiştirdi! Cilt serumu üretildi

Sakarya'da yaşayan Kulaç, ilaç fabrikasından emekli olduktan sonra bitkiler üzerine yaptığı araştırmalarda diş otunun cilt sorunlarına iyi geldiğini öğrendi.

Yurt dışından temin ettiği bitkiyi ilk olarak saksıda, daha sonra toprağa ekerek Sakarya iklimine alıştıran Kulaç, bitkinin içindeki spilanthol maddesini saflaştırmak için "Spilanthes Acmella Bitkisinden Spilanthol İzolasyonu" projesini hazırlayıp Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Buradan aldığı destekle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesindeki Teknokent'te şirket kuran Kulaç, laboratuvarda elde ettiği diş otu özünden kırışıklık karşıtı onarıcı serum üretti.

Sağlık Bakanlığından onay aldıktan sonra serumu İstanbul'daki bir kozmetik firmasına üretim yaptırarak geçen yıl piyasaya sürmeye başlayan Kulaç, bitkiden zona, ürtiker ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılması amacıyla ilaç da üretmeyi hedefliyor.

- "BİR TON KURU BİTKİDEN 2,5 KİLOGRAM AKTİF MADDE ÇIKIYOR"

İlaca yönelik AR-GE çalışmalarını sürdüren Kulaç, AA muhabirine, bitkinin içindeki aktif maddeyi izole ettiğini, bunun ilaç ve kozmetik alanında kullanılan çok kıymetli bir ham madde olduğunu söyledi.

Bu bitkide gelecek gördüğünü ifade eden Kulaç, "Türkiye'de sadece ben ekiyorum. Belki saksıda yetiştiren vardır ama ticari amaçlı tek ben ekiyorum. Dünyada da 3 firma bunu ekiyor. Bir ton kuru bitkiden 2,5 kilogram aktif madde çıkıyor. Yüzde 90 saflıkta izole ediyorum." dedi.

Kulaç, ürünün kozmetikte doğal botoks olarak kullanıldığını belirterek, "Çok popüler ve kısa sürede kırışıklıkları giderme özelliği var. İlaçta da özellikle cilt hastalıkları için çok ideal. Zonada, ürtikerde, egzamada çok kullanılıyor. Belçika'da bir tane ticarileşmiş ilaç ürünü var. Onun dışında pek yok. Üzerinde çalışmalar yaptım, Allah nasip ederse ilaç olarak ruhsatlandıracağım." diye konuştu.

- "KLİNİK ÇALIŞMALAR BİTTİKTEN SONRA RUHSATLANDIRMAK İSTİYORUM"

Bitkinin sürülebilen ilaç olarak kullanımı için AR-GE çalışmaları yaptığını, ruhsatlandırmanın iki yıl sürdüğünü anlatan Kulaç, şunları kaydetti:

"Benzeri olmayan bir molekül olacak bu. Dünyada da benzeri olmayan bir ürün olacak. İlaç fabrikasından emekli bir insan olarak tek hedefim, yerli bir ilaç ruhsatlandırmak. Kozmetikte zaten şu an insanlara sunduk bu ürünü, ticari olarak satılıyor. İlaç için biraz süreç, AR-GE, insanlar ve hayvanlar üzerinde klinik çalışmaları gerekiyor. O aşamalara da yavaşça başladım. Bu klinik çalışmalar bittikten sonra bunu ruhsatlandırmak istiyorum. İnsanlığa Türkiye'den hediyem olsun, niyetim bu."