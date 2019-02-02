Yurtdışına konut satışı temsilciliklerle artacak

Bu kapsamda yurtdışında 12 tapu temsilciliği açılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hem müteahhitlik sektöründe hem de inşaat malzeme sektöründe çok ileri aşamada olduğunu belirterek, “Hem müteahhitlik sektörümüz hem de Türkiye’deki inşaat malzeme sektörü çok ileri aşamada. Biz bu sektörü yurt dışına taşımak zorundayız. Yurt dışındaki ülkelerle iş yapmak zorundayız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve yabancı ülke vatandaşları eğer ülkemizden gayrimenkul almak istiyorlarsa bu temsilciliklere giderek oradan işlemlerini yapacaklar” dedi.

12 ÜLKEDE AÇILACAK

Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak üzere gitti Kayseri’den gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yurtdışında açılacak 12 tapu temsilciği ile konut satışlarının artmasını beklediklerini söyleyen Kurum “Aynı zamanda Bakanlık olarak 20 çevre müşaviri kadrosu tahsisi yapacağız. Bunlar yurt dışında iş yapan yüklenicilere yardımcı olacaklar ve yeni iş kapıları aralayacaklar” dedi. Seçim manifestosunda 8 maddenin Bakanlıklarını ilgilendirdiğini ifade eden Kurum, çevreyi ve doğayı korumak adına projeler geliştirmek zorunda olduklarını dile getirdi. Bu anlamda sosyal donatıların ve yeşil alanların önemli olduğunu vurgulayan Kurum, “Gelişmiş ülkelerin yeşil alanlarıyla kıyasladığımızda kişi başına düşen yeşil alan ortalamamız biraz az. Bu ülkelerde kişi başına 15 metrekare yeşil alan düşüyor. Biz de bu hedefimizi yukarıya çıkaracağız” dedi.

PLASTİK POŞET KULLANIMI % 65 AZALDI

Bakan Kurum, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli poşet uygulamasına başladıklarını anımsatarak yıllık kişi başı 440 adet poşet tüketildiğini belirtti. “Poşetin ne toprakla ne suyla yarenliği yok.” diyen Kurum, “İlk aylık ortalamalara baktığımızda yüzde 60-65 azalma gördük. Hedefimiz kişi başı tüketimi 40’a düşürmek. Poşet uygulamamız çok başarılı bir şekilde sürüyor. 2021 yılında da depozito uygulamasına başlayacağız. Cam, metal ve şişelerden oluşan materyalleri sıfır atık projesi kapsamında değerlendireceğiz” dedi. Bakan Kurum, Kapadokya’daki metruk yapıların yıkımına ilişkin soruya ise “Buralara ülkemizi temsil edecek, tarihimizi yansıtacak projeler yapacağız. Çok yakın zamanda o yol üzerinde gördüğümüz metruk binaların yıkılarak yerine yenileri, bizim kültürümüzü yansıtacak şekilde yapılacak” yanıtını verdi.