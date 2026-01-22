İSTANBUL 10°C / 7°C
22 Ocak 2026 Perşembe
Ekonomi

Yürürlüğe girdi: Sözleşmeli personele doğum sonrası ''yarım zamanlı çalışma'' hakkı

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 Ocak 2026 Perşembe 09:53
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ı içeren Cumhurbaşkanı Kararı ile 1978 tarihli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da değişikliğe gidildi.

Değişiklikle, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun bazı mesleklerden sözleşmeli personel alabilmesinin önü açıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığının sözleşmeli personel alımına ilişkin değişiklikle de KPSS (B) puan türünden sıralanması kaydıyla, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslarla yapılacak sözlü veya sözlü/ uygulamalı sınavla sözleşmeli personel alınabilecek.

"ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ-AİLE DENGESİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Kararı ile doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkından, sözleşmeli personelin de yararlanabilmesinin önü açıldı.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personeli, pozisyon ünvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."

