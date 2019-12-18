Yürüteç projesine ‘Dünya Lideri Nişanı’

18.12.2019 01:14 - Güncelleme: 18.12.2019 01:14

Vestel, temmuz ayında İngiltere’de düzenlenen ‘International CSR Excellence Awards 2019”da ‘En İyi Uygulama Ödülü’ almıştı. Dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, ödül alan tüm şirketler arasında bağımsız jüri tarafından yapılan inceleme sonucunda Vestel’e ‘Dünya Lideri (CSR World Leader) Nişanı’ verdi.

Birleşik Krallık Parlamento binasında gerçekleştirilen törende ödülü, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı.

YENİ TEKNOLOJİ ZAMANI

Zorlu Holding’in ‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonu çerçevesinde her canlının geleceği için teknoloji geliştirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Özkaban, “Vestel Beyaz Eşya olarak öncelikli amacımız; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmak” dedi.