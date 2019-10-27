Yusufeli 2023’te yeni yerinde olacak

İmar planına göre 3 bölgede inşa edilen yeni ilçe yerleşim yerinde, DSİ tarafından altyapısı tamamlanan bölgeler TOKİ’ye teslim edildi. TOKİ’ye teslim edilen ve 21 Haziran 2017’de ihalesi gerçekleştirilen 3. bölgenin üst yapı çalışmaları, 15 Temmuz 2017’de yüklenici firma tarafından başlandı. İş kapsamında 3. bölgede 334 konut, 6 iş yeri, 24 derslikli lise, sağlık ocağı ve ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası inşaatı tamamlandı. Bölgedeki altyapı ve peyzaj işlerine devam ediliyor. 24 Eylül 2019’da gerçekleştirilen ikinci ihale kapsamında 3. bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması planlanıyor. DSİ tarafından altyapısı tamamlanarak TOKİ’ye teslim edilen ve ağırlıklı olarak kamu binalarının inşa edileceği 1. bölgede de üst yapı çalışmaları yürütülüyor. Bölgede ihale edilen kamu binalarının yapım işleri sürüyor.