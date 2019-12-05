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Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 154 metreye ulaştı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 154 metreye ulaştı. Gövde inşaatına 2.2 milyon metre küp beton döküldü.

  • İHA
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 154 metreye ulaştı.
 
Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak.
16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 2.103.000 metreküp seviyesine ulaştı. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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