Yusufeli’nden ekonomiye her yıl 1.1 milyar akacak

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona yaklaşılıyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı’nda, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilecek 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira, yıllık ise 1 milyar 150 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Tamamı Türk mühendislerin görev aldığı baraj, gelecek yılın yarısından itibaren su tutmaya başlayacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçecek. 26 Şubat 2013 tarihinde temeli atılan Yusufeli Barajı 558 mega waat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye’nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor.

7 YILDA AMORTİ EDECEK

Limak Yusufeli Barajı Proje Müdür Yardımcısı Mehmet Bozali, yıllık yaklaşık 1 milyar 150 milyon liralık ülke ekonomisine katkı sağlayacak projenin bölgedeki tüm bağlantılı yatırımlarla birlikte 7 yılda bunu geri kazandıracağını ifade eden Bozali, “Tamamı Türk mühendislerle çalışıyoruz. Yerli kaynaklarla proje inşa ediliyor. Barajda 3 bin kişi çalışıyor. Bağlantı yolları yeni yerleşim yeri ile birlikte bölgede çalışan sayısı yaklaşık 7 bin kişiyi buluyor. Proje tamamlandığında ülke ekonomisine, turizmine ve insanlara katkı sağlayacak bir eser ortaya çıkacak” dedi.