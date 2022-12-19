TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından Şentop ve Raşidov ortak basın toplantısında konuştu.

Mustafa Şentop, Raşidov'un Bulgaristan tarihinde ilk kez Türk kökenli biri olarak Meclis Başkanı seçilmesinden ve ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinden son derece onur duyduklarını belirtti. Şentop, Balkan kökenli bir Türk olarak ayrıca şahsi bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Raşidov'un Meclis Başkanlığı görevine seçilmesinin her iki ülkenin çok daha yakın ilişkiler geliştirmesi için de önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Şentop, "Geçmiş yıllarda takdirle karşıladığımız şahsi emeklerinin bilincinde olarak Türkiye ile Bulgaristan arasında gerek ikili gerekse parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kendisinin önemli bir rol oynamaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Yaptıkları verimli istişarelerde, parlamenter diplomasinin sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanarak iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme yönündeki iradeyi teyit ettiklerini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hem Meclis başkanları hem de parlamenterler olarak üzerimize düşen görevler ve neler yapabileceğimiz konusunda samimi ve dostane görüş alışverişinde bulunduk. Dost, komşu ve müttefikimiz Bulgaristan ile ilişkilerimizin son dönemde olumlu bir seyir izlemesinden son derece memnunuz. Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere, sanayi, turizm, eğitim, kültür ve diğer birçok alanda, işbirliğini geliştirilebileceğimiz yüksek bir potansiyel bulunmaktadır. Öte yandan sahip olduğumuz komşuluk ilişkilerimizde, halklarımız arasında giderek artan yakınlık da önemli bir rol oynamaktadır."

Şentop, Bulgaristan ile paylaştıkları coğrafya, tarih ve kültür gibi ortak değerlerin güçlü bir etken ve fırsat olduğunun, bu yakınlığın sağlanmasında Bulgaristan'daki Türk soydaşların da önemli bir köprü görevi üstlendiğinin altını çizdi. Pek çok önemli bölgesel ve küresel zorluklarla karşılaştıkları bir dönemde iki komşu ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesinin, giderek artan bir zaruret olduğuna dikkati çeken Şentop, "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin, başta Balkanlar olmak üzere bölgemizdeki barış, istikrar ve refahın geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "AVRUPA'NIN ARTIK BUNA HAZIR OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"



Raşidov da son 14-15 yılda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi bir düzeyde geliştiğini, iki devlet arasında bakanlıklar düzeyinde son derece önemli anlaşmalar imzalandığını anımsattı.

Göç konusuna değinen Raşidov, konunun gerek Avrupa gerek Bulgaristan ve Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çekti. Raşidov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki Türkiye'de bulunan 4 milyona yakın sığınmacının bakımını Türkiye sağlıyor. Son dönemde göç olaylarının ortaya çıkmasından bu yana en güvenlikli sınır, Bulgaristan ile Türkiye sınırıdır. İstisnai olaylar göç akını olarak değerlendirilemez.

Göç olayını bir bütün olarak çözmek için yuvarlak masa etrafında birleşip ortak bir çözüm aramamız gerekiyor. Mültecilerin gıda ve sağlık ihtiyaçları için her gün yüzlerce milyon dolar harcanıyor. Bu insani bir tutum olmakla birlikte ağır sorun da oluşturuyor. Hepimiz bir masa etrafında birleşince, vize gibi diğer sorunları da ele alabileceğiz. Avrupa'nın artık buna hazır olduğunu hissediyorum. Etraftaki savaşlar döneminde çok başarılı bir diploması yürüten Türkiye'nin de buna hazır olduğunu düşünüyorum."

- ŞENTOP'TAN GÖÇ TOPLANTISI MESAJI



Raşidov'un sözlerinin ardından Şentop, göçün küresel ve büyük bir sorun olduğunu, daha önce sadece göçe kaynaklık eden komşu ülkelerin bir sorunuymuş gibi gözüken bu meselenin, yavaş yavaş küresel bir sorun olduğunun anlaşılmaya başlandığını vurguladı.

"Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'yla beraber göç sorununun bazı coğrafi bölgelere ait bir sorun olmadığı, dünyanın her yerinde ortaya çıkabilecek bir sorun olduğu da anlaşılmıştır." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Ukrayna'dan gelen göçün önce komşu ülkelerde sonra da Avrupa'nın tümünde bir göç sorunu ortaya çıkardığını görüyoruz. Bu yeni durumun, kendilerine çok uzakmış gibi gördükleri göç sorunu konusunda Avrupa ülkelerine de bir uyanma ve anlamaya çalışma noktasında birtakım imkanlar sunduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye olarak bu sorunun sadece belli ülkelerin üzerinde kalmasının doğru olmadığını ve küresel çözümler olması gerektiğini ifade ettik. Türkiye ve Bulgaristan'ın işbirliğinde, özellikle Avrupa ülkelerinin parlamentolarının da iştirak edeceği göçle ilgili toplantı düzenlemenin faydalı olacağını düşünüyoruz. En kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz."

Toplantının ardından TBMM Başkanı Şentop ve konuk mevkidaşı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde atılan bombalar nedeniyle hasar gören Şeref Salonu'ndaki alana karanfil bıraktı.



Şentop ve Raşidov daha sonra TBMM Genel Kurulunu ziyaret etti.