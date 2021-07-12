AA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:04

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kazakistan Ulusal Bankası'nın Türkiye'den bu ülkeye yapılan yatırımlara ilişkin 2021 yılı 1. çeyrek verilerini açıkladı.



Verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'den Kazakistan'a 96,1 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

Söz konusu rakam, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 139'dan fazla artışa işaret ederken, 1. çeyrekler itibarıyla 2005'ten bu yana en yüksek rakam alarak kayda geçti.

Öte yandan, 2005-2020 döneminde 1. çeyrekler itibarıyla Türkiye'den Kazakistan'a ortalama 39,7 milyon dolarlık yatırım yapılmışken, 2021 yılının aynı döneminde yapılan yatırım söz konusu ortalamanın yüzde 142 üzerinde gerçekleşti.

2021 yılının ilk çeyreğinde Kazakistan ekonomisine yapılan yatırım hacmine göre Türkiye, Hollanda, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Belçika, Fransa ve Kore'nin ardından gelirken artış oranı açısından ilk sırada yer aldı.

Ayrıca, Türkiye'den yapılan yatırımların Kazakistan'daki toplam yatırımlar içindeki payı, 2020 yılı 1. çeyreği sonunda yüzde 0,99 iken 2021'in aynı döneminde yüzde 2,1'e yükseldi.

Kazakistan'a yapılan doğrudan yatırımların toplamı ise 2021 yılı 1. çeyreği sonunda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 4,4 milyar dolara yükseldi.