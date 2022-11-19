Yüzde 47'si hibe! Bu köy elektrik faturası ödemiyor

Orman köylülerinin kalkınması amacıyla 2020 yılında başlatılan proje kapsamında bu yıl Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Resuller, Kızılcık ve Paralı köylerindeki 25 hanenin çatılarına güneş panelleri kuruldu.

Köylüler güneş panelleri sayesinde yüksek elektrik faturaları ödemekten kurtuldu.

- "PROJENİN YÜZDE 47'Sİ HİBE"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AA muhabirine, orman bölgelerinde ve yakın alanlarda ikamet eden 7 milyon civarındaki insanın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda uygulanan projeyle güneş panellerinin yüzde 47'si hibe, yüzde 53'ü faizsiz kredi şeklinde tedarik edildiğini söyledi.

Talebin çok olması nedeniyle hak sahiplerinin kurayla belirlendiğini dile getiren Polat, Resuller, Kızılcık ve Paralı orman köylerinde çatıları uygun 25 haneye güneş paneli kurduklarını bildirdi.

Vatandaşların kendi elektriklerini üretmelerinin yanı sıra fazla elektriği ilgili firmaya satabileceklerine işaret eden Polat, "Burada hedeflenen, temiz, yenilenebilir enerjiden faydalanmak ve orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam koşullarıyla gelirlerini artırmak." dedi.

Proje konusunda vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Polat, sistemi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

- "İLK FATURAYI GÖRDÜĞÜMDE ŞAŞIRDIM"

Projeden faydalanan Resuller Köyü Muhtarı Yusuf Sağır da elektrik faturalarında ciddi düşüş yaşandığını vurgulayarak, "Her ay evlerimize 450-500 lira gelen faturalarımız, bu sistem takıldıktan sonra 30-50 lira gelmeye başladı. Bu sistemi köyümüzde daha da yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Resuller köyü sakini Osman Şengül de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk faturayı gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Şengül, "Bu ay bizlere ödeyeceğimiz ücret yansıdı ve beklemediğimiz bir rakam çıktı. Çok düşük fatura geldi, yaklaşık 400 civarında gelen elektrik faturamız bu ay 50-60 lira civarında geldi. Bu da bizleri mutlu etti. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.

Kızılcık köyünden Yaşar Uygun da projenin kendilerini çok mutlu ettiğini, paneller takıldıktan sonra faturalarının 800 lira civarından 200 liraya kadar gerilediğini kaydetti.