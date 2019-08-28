'Yüzen iskele' çözümü balıkçıları mutlu etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Saros Körfezi'ndeki Enez Limanı'na kurulan seyyar iskele sayesinde 150 tekne kapasitesi olan limanda 200 tekne yer bulabiliyor.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, AA muhabirine, balıkçı barınağının Enez'in göz bebeği olduğunu söyledi.

"TEKNELERİN BARINMA KAPASİTESİ 50 TEKNE DAHA ARTMIŞ OLDU"

Enez'in balıkçılık ve turizm açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Balıkçı teknelerimiz ve amatör teknelerimiz burada barınıyorlar. Burada bir kapasite sorunumuz vardı. Daha fazla tekne barındırma ihtiyacı doğdu. Biz de bu durumu Sayın Valimiz Ekrem Canalp'e arz ettiğimizde kendisi bu duruma el attı ve pratik bir çözümle burada bir yüzer iskele oluşturduk.