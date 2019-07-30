Adalet Bakanlığı personel alımlarına her dönem olduğu gibi 2019 yılında da yoğun ilgi geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başladı ve 16 Temmuz'da sona erdi. 6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek. Başvuruların sona ermesinin ardından Zabıt katibi sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı zabıt katibi sonuç sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Zabıt katibi sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZABIT KATİBİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Zabıt katibi sonuçları bugün itibariyle adliyelerin sayfaları üzerinden görüntülenebilecek.

ADALET BAKANLIĞI ZABIT KATİBİ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru sonuçları, illerin resmi adliye siteleri üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını gün içerisinde takip ederek sonuç bilgisine ulaşabilirsiniz.

ZABIT KATİBİ UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN?

Uygulama sınavı, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

ZABIT KATİPLİĞİ İÇİN SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınavı yapacak adalet komisyonlarının doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

ZABIT KÂTİBİ NEDİR ?

Zabıt Kâtibi adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde

kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasından, duruşma tutanakların düzenlenmesinden, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili mişlerden sorumlu kişidir.

ZABIT KÂTİBİ NE İŞ YAPAR ?

Zabıt Kâtibi; İcra takip işlemlerini yapar, Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar, Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,

Gelen cevap yazılarında istenen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili makama haber verir, duruşma gününden önce gerekli yazıları yazar, serbest bırakma ve tutuklama yazılarıyla hüküm özetlerini vaktinde yazar ve ilgili makama verir,

Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazar,

Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunur, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri yürütür.