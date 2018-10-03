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Zabıta etiket mesaisinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fiyat farkını zabıtaya bildirin’ çağrısının ardından dün yurdun dört bir yanında zabıtalar market denetimlerine çıktı.

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Zabıtalar hem zorunlu hale gelen ‘Yerli Üretim’ logosunun denetimini yaptı hem de fiyat farklarını kontrol etti. Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara ceza kesti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can “Düzeni bozan hiçbir uygulamaya izin vermedik, vermeyeceğiz” dedi.

CEZALAR KESİLDİ

Erzurum Yakutiye Belediyesi Başkanı Ali Korkut da “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sonrasında daha geniş bir alanda Zabıta denetimine başladık. Marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar için denetimler yapılacak. Fiyat kontrolü, yerli malı logolu ürün, gramaj ve etiket ile kasa arasında fark olup olmadığı dikkatlice takip edilecek. Vatandaşlarımızın duyarlılığına da ihtiyacımız var. Özellikle stok yapılması, fahiş fiyat uygulaması gibi konularda Zabıtaya başvurmalarını bekliyoruz” dedi. Denetimleri artırdıkların söyleyen Kocaeli-Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı da kesinlikle taviz vermeyeceklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri de kent merkezindeki marketlerde fiyat farkı denetimi yaptı. Denetimlerde ayrıca, satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri de yapıldı, bazı işletmelere yasal işlem uygulandı.

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