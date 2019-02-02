Zam şampiyonu sivri biber oldu 

Sivri biberi, yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41,32 ile domates ve 40,18 ile karnabahar izledi. Aynı dönemde, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları grubunda yer alan makyaj malzemesi yüzde 25,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 14,37 ile erkek gömlek, yüzde 14,27 ile kadın manto, yüzde 13,16 ile kadın bluz, yüzde 12,99 ile şehir şebeke suyu ve yüzde 12,81 ile erkek pantolonu şeklinde sıralandı.