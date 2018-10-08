Zamlara karşı herkes savaşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı açıklayacaklarını duyurdu.
Türkiye Bankalar Birliği kararı sonrasının hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak “İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın (bugün) açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız” dedi.
İNDİRİM DESTEĞİ
Alınan bilgiye göre Bakan Albayrak’ın bugün açıklayacağı programa iş dünyası da indirimlerle destek verecek. Dün bu yönde ilk açıklama Boyner Grubu’ndan geldi. Boyner Grubu yüzde 10 indirimle enflasyonla mücadeleye destek vereceğini duyurdu. Doğuş Grubu da yaptığı açıklamayla ‘Mücadeleye hazırız’ mesajı verdi. İş dünyasının önde gelen isimleri de Bakan Albayrak’ın açıklamasına destek verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirterek “Bakanımız Berat Albayrak’ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Görev hepimizin” dedi.
DESTEKÇİSİYİZ
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörlerin, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorunda olduğunu belirterek, “MÜSİAD olarak mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğiz. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir” diye konuştu.
Malkoç: Hesap verecekler
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek bazı ürünlerde yüksek fiyat artışına gidenlerin, işi fırsatçılığa, ganimete dökenlerin mutlaka hukuk içerisinde hesap vereceklerini belirterek, “Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin” dedi. “Fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapanlar ve stokçular konusunda vatandaşlardan yoğun şikayet alıyor musunuz?” sorusu üzerine Malkoç, fırsatçıların hukukun içerisinde hesap vereceğini söyledi.
114 fırsatçıya inceleme
Star’ın gündeme getirdiği zam fırsatçılarından 114’ü hakkında Ticaret Bakanlığı savunma isteyerek inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, döviz kurlarındaki yükselişlerin bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde ‘döviz kaynaklı maliyet artışı’ iddiasıyla fiyatlarını yükselten işletmelere karşı tüketicilerin korunması ve aynı zamanda haksız rekabet karşısında işletmelerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi. Açıklamada, bunun için 31 Ağustos’ta yürürlüğe giren yönetmelik ile girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen ‘bu durumlardan etkileniyormuş’ gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artışa gidenlere yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada “Bu düzenleme kapsamda 81 il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, 69 bin 200 ürün denetlenmiştir. Diğer taraftan, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü’nce, üreticiler nezdinde yürütülen resen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma talep edilmiş olup, denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır” denildi.
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