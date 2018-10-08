Zamlara karşı herkes savaşacak

Türkiye Bankalar Birliği kararı sonrasının hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak “İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın (bugün) açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız” dedi.

İNDİRİM DESTEĞİ

Alınan bilgiye göre Bakan Albayrak’ın bugün açıklayacağı programa iş dünyası da indirimlerle destek verecek. Dün bu yönde ilk açıklama Boyner Grubu’ndan geldi. Boyner Grubu yüzde 10 indirimle enflasyonla mücadeleye destek vereceğini duyurdu. Doğuş Grubu da yaptığı açıklamayla ‘Mücadeleye hazırız’ mesajı verdi. İş dünyasının önde gelen isimleri de Bakan Albayrak’ın açıklamasına destek verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirterek “Bakanımız Berat Albayrak’ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Görev hepimizin” dedi.

DESTEKÇİSİYİZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörlerin, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorunda olduğunu belirterek, “MÜSİAD olarak mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğiz. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir” diye konuştu.