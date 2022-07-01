Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı. Asgari ücret ek zammının maaşlara ne zaman yansıyacağı ise merak edildi. Buna göre Zamlı asgari ücretler ne zaman yatacak? Temmuz 2022 Asgari ücret zam oranı ne kadar?

ASGARI ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR?

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Brüt asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak.

Yüzde 25 oranınsa zam yapılırsa asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira olacak.

Asgri ücrete yüzde 30 oranında artışla brüt 6505.40 lira, net Asgri ücret 5742.09 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması durumunda ise Asgri ücret brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geldi. Toplantı sonrası çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Asgari ücrete yapılacak olan zam oranının, bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklaması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELİ HABERİ VERECEK

Başkan Erdoğan NATO zirvesi dönüşünde asgari ücretle ilgili karara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ZAMLI ASGARI ÜCRETLER NE ZAMAN YATACAK?

Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz 2022 itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Temmuz sonunda komisyon toplantısından çıkacak olan karar yeni asgari ücret zammını belirleyecek.

Zamlı asgari ücret Ağustos ayında maaşlara yansıyacak.