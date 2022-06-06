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Ekonomi

Zelenski bu sözlerle duyurdu: Türkiye ve İngiltere'yle görüşüyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna tahılının Rusların baskın olduğu Karadeniz üzerinden ihracatının üçüncü bir ülke donanması tarafından garanti altına alınmasını Türkiye ve İngiltere ile görüştüklerini açıkladı.

Reuters6 Haziran 2022 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Kiev'de yaptığı basın açıklamasında sonbahara kadar Ukrayna'da 75 milyon tona ulaşan tahılın sıkışıp kalabileceğini belirtti

İhracat koridorunun açılmasının en büyük garantisinin Ukrayna'nın silahlanması yoluyla olacağını vurgulayan Zelenski, şunları ifade etti:

Sonbahara kadar Ukrayna'da 75 milyon ton tahıl mahsur kalabilir. Tahılın güvenle ihraç edilmesi için gemisavar silahlar istiyoruz.

Türkiye ve İngiltere ile üçüncü bir ülke donanmasının Rusya'nın hakim olduğu Karadeniz'den güvenli geçiş koridorunda yer alması konusunu tartışıyoruz. Ancak en büyük güvenlik garantisi Ukrayna'ya silah desteği vermek."

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